Sicherheitspolitik

Der Grünen-Außenpolitiker Anton Hofreiter (picture alliance / dts-Agentur / -)

Trump habe die Glaubwürdigkeit des Verteidigungsbündnisses systematisch untergraben, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Er warb dafür, dass die Europäer in Fragen der Verteidigung möglichst bald von den USA unabhängig werden. Man könne sich bei einem Angriff auf NATO-Territorium nicht mehr darauf verlassen, dass große Unterstützung von den USA komme.

Präsident Trump hatte die NATO für ausbleibende Hilfe bei der Absicherung der Straße von Hormus kritisiert und von einem Fehler gesprochen. Der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran ist morgen auch Thema beim EU-Gipfel in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.