Sicherheitspolitik
Hofreiter (Grüne): Trumps Drohungen schwächen NATO

Nach Ansicht des Vorsitzenden des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, muss die NATO die jüngste Drohung des US-Präsidenten ernst nehmen.

    Anton Hofreiter von den Grünen im Porträt
    Der Grünen-Außenpolitiker Anton Hofreiter (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Trump habe die Glaubwürdigkeit des Verteidigungsbündnisses systematisch untergraben, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Er warb dafür, dass die Europäer in Fragen der Verteidigung möglichst bald von den USA unabhängig werden. Man könne sich bei einem Angriff auf NATO-Territorium nicht mehr darauf verlassen, dass große Unterstützung von den USA komme.
    Präsident Trump hatte die NATO für ausbleibende Hilfe bei der Absicherung der Straße von Hormus kritisiert und von einem Fehler gesprochen. Der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran ist morgen auch Thema beim EU-Gipfel in Brüssel.
    Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.