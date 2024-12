BSI-Chefin Plattner

Manche Akteure wollen die Bundestagswahl beeinflussen

Im Wahlkampf rechnet die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der IT mit Versuchen der Beeinflussung. Claudia Plattner appelliert an die Bevölkerung, Informationen kritisch zu hinterfragen. Der Wahlprozess an sich sei aber sicher.