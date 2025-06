"Eklatante Aggression"

Der Iran und Israel setzen ihre Angriffe fort. (Vahid Salemi/AP/dpa)

In dem Dokument des G7-Gipfeltreffens in Kanada wird der Iran als die Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors bezeichnet und Israels Recht auf Selbstverteidigung betont. Weiter erklären die Staats- und Regierungschefs, man habe stets unmissverständlich klargestellt, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe.

