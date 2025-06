Newsblog zur Eskalation in Nahost

Der iranische Außenminister Abbas Araghtsch (Marwan Naamani/dpa)

Freitag, 20. Juni

+++ Der iranische Außenminister Araghtschi hat die Erwartungen vor den Gesprächen mit seinen europäischen Amtskollegen in Genf gedämpft. +++

"Es gibt keinen Raum für Verhandlungen mit uns, bis die israelische Aggression aufhört", sagt Araghtschi dem Staatsfernsehen zufolge. Gespräche mit den USA schließt der Minister grundsätzlich aus und begründet dies damit, dass das Land mit Israel verbündet ist.

+++ Der israelische Verteidigungsminister Katz hat die pro-iranische Hisbollah vor einem Eingreifen in den Krieg zwischen dem Iran und Israel gewarnt. +++

Er rate der Miliz, "vorsichtig zu sein und zu verstehen, dass Israel die Geduld mit den Terroristen, die es bedrohen, verloren hat", erklärte Katz. "Sollte es Terrorismus geben, wird es keine Hisbollah mehr geben." Zuvor hatten bereits die USA die Hisbollah vor einer Einmischung in den Krieg zwischen Iran und Israel gewarnt.

+++ Israels früherer Botschafter in Deutschland, Stein, hofft auf eine Beteiligung der USA am Krieg gegen den Iran. +++

Israels ehemaliger Botschafter in Deutschland, Stein, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), man benötige die Unterstützung der USA, um die Operation gegen den Iran zu einem Ende zu führen. Der Iran sei ein Schwellenland in Richtung Atommacht und wolle Israel vernichten. Mit dieser Bedrohung könne das Land nicht länger leben, sagte Stein.

+++ Der Vorsitzende der Linkspartei, van Aken, hat sich für eine diplomatische Lösung im Umgang mit dem Iran ausgesprochen. +++

Jahrelange Gespräche hätten gezeigt, dass kluge Diplomatie erfolgreich sein könne, sagte van Aken im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man habe damit das iranische Atomprogramm einhegen können, bis US-Präsident Trump das Abkommen darüber aufgekündigt habe. Auf militärischem Wege könne man das Problem hingegen nicht lösen. Sollten die USA direkt in den Konflikt eingreifen, könne man jede diplomatische Lösung vergessen, so der Linken-Politiker.

+++ Nach Einschätzung von Kanzleramtschef Frei ist ein Eingreifen der USA in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter offen. +++

Zwar sehe man verschiedene Anzeichen dafür, die sich zu verdichten schienen, sagt Frei in der ARD. Nichtsdestotrotz sei es aber Spekulation, wie sich die USA verhalten werden.

+++ Israel und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe in der Nacht fortgesetzt. +++

Die israelische Armee erklärte, die Luftabwehr sei erneut im Einsatz, um Raketen und Drohnen abzufangen. Die Bevölkerung wurde zeitweise angewiesen, in den Schutzräumen zu bleiben. Israels Luftwaffe griff erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete außerdem über mehrere Explosionen in der Provinz Gilan am Kaspischen Meer. In sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten Explosionen in der Umgebung der Stadt. Worauf Israel dort abzielte, blieb zunächst unklar.

+++ Bundesaußenminister Wadephul hat Israel die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. +++

Der CDU-Politiker sagte dem Magazin "Der Spiegel", Israel könne sich auf Deutschland verlassen. Zur Rechtmäßigkeit von Israels Angriff auf den Iran sagte Wadephul, er könne keine abschließende völkerrechtliche Einschätzung abgeben. Dazu würden Informationen benötigt, die er nicht habe.

Der Bundesaußenminister und seine Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien treffen heute in Genf mit dem iranischen Außenminister Araghtschi zusammen (Audio-Link). Wadephul forderte den Iran zu mehr Ernsthaftigkeit in den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm auf. Dann könnte es eine Chance geben, eine weitere Eskalation des Krieges zu verhindern, sagte er im MDR-Podcast "Das Interview". Nach Angaben Wadephuls sind die heutigen Verhandlungen mit dem Iran eng mit den USA abgestimmt.

+++ Bei den israelischen Angriffen auf den Iran sind nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation mindestens 657 Menschen getötet worden. +++

Mehr als 2.030 weitere seien verletzt worden, teilte die in Washington ansässige Organisation Human Rights Activists am Freitag mit. Die Gruppe erklärte, sie habe 263 der Toten als Zivilisten und 164 als Sicherheitskräfte identifiziert.

