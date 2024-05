Sind reiche Menschen schuld am Klimawandel?

Nicht alle Menschen tragen gleich viel zur Klimakrise bei. Reiche Personen haben einen größeren Anteil daran als beispielsweise Mittel- oder Geringverdienende.

Reiche sind nicht schuld am Klimawandel, doch sie verstärken ihn. Denn sie haben verglichen mit dem Durchschnitt der Gesellschaft zumindest einen großen Anteil am Klimawandel.

Die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung hatte 2019 einen Anteil am Klimawandel von 5,4 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Kopf. Das einkommensstärkste Prozent brachte es auf mehr als 15-mal so viel: 83,3 Tonnen.

Der Klimawandel ist das große Thema der Gegenwart - er prägt das Jahrhundert. Die Wissenschaft ist sich einig: Gelingt es nicht, die Erderwärmung zu begrenzen, kommen schon in den kommenden beiden Jahrzehnten große Risiken auf die Menschheit zu.

Im globalen Vergleich sind die Unterschiede beim Ausstoß noch stärker: Die ärmere Hälfte der Welt emittiert durchschnittlich 1,4 Tonnen CO2-Äquivalente pro Person und Jahr, sagt Klimaforscher Tilman Santarius. Bei den sogenannten Superreichen, den Top 0,01 Prozent, seien es 2300 Tonnen.

Einerseits aufgrund ihres privaten Konsums. Aber auch Investitionen wie Unternehmensanteile spielen eine Rolle.

Je mehr Geld Menschen haben, desto mehr Treibhausgase werden durch ihr persönliches Konsumverhalten freigesetzt: mehr Online-Warenbestellungen, schnellere Autos, häufige Flugreisen. Im Fall der oberen 0,01 Prozent vergrößern extreme Luxusgüter wie Privatjets, Jachten und Villen den ökologischen Fußabdruck besonders stark.

Die obige Tabelle verdeutlicht im internationalen Vergleich, wie sehr der Anteil an der Klimakrise vom Wohlstand abhängt. In Segmenten wie dem Kauf von Freizeitartikeln, Urlauben oder Autos liegt die Differenz zwischen den Reichsten und den Ärmsten bei bis zu 70 Prozent.

Bei Energie ist die Schere ebenfalls groß: Das reichste Zehntel ist für fast 40 Prozent des Energiekonsums verantwortlich. Beim ärmsten Zehntel sind es rund zwei Prozent.

Trotz Jachten, Penthäusern und Luxusautos: Die meisten Emissionen reicher Menschen werden oft gar nicht im sichtbaren Bereich ihres Lebensstils erzeugt. Deutlich stärker kann der Besitz von Unternehmensanteilen die CO2-Bilanz in die Höhe treiben.

Der Ökonom Philipp Bothe ist Koordinator des „Climate Inequality Report 2023“. Die Autoren der Studie sagen, dass Besitzer von Unternehmensanteilen mitverantwortlich für die Emissionen der jeweiligen Firmen seien. Schließlich könnten sie beeinflussen, wie viele Klimagase diese ausstoßen.

Nach den Ergebnissen einer Analyse von Oxfam „erzeugen die Investitionen von 125 der reichsten Milliardär*innen der Welt im Durchschnitt pro Milliardär*in jedes Jahr Emissionen von drei Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Das entspricht den durchschnittlichen Emissionen von rund einer Million Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung.“ Nur eine Person der betrachteten Milliardärinnen und Milliardäre hat demnach in ein Unternehmen für erneuerbare Energien investiert.

SUV und Fernreisen: Wer viel Geld hat, hat meist auch einen großen CO2-Fußabdruck. Britische Forscher haben sich angesehen, wie die Reichen ihre Untätigkeit in Sachen Klimaschutz begründen – und leiten daraus politische Empfehlungen ab.

Berücksichtigt man diese „unsichtbaren“ Investitionen, bleiben die Emissionen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung konstant. Der Grund: Diese Hälfte besitzt kaum Aktien oder Unternehmensbeteiligungen.

Nach Ansicht des Klimaforschers Tilman Santarius ist ökonomische Ungleichheit ein Treiber des Klimawandels. Das hat Gründe:

Vermögende und Menschen mit geringem Einkommen haben oft wenig Berührungspunkte. Dadurch sinke die Kooperationsbereitschaft auch beim Klimaschutz.

Nicht selten sehe die Mittelschicht (manchmal auch Geringverdienende) im Konsum der Reichen ein Ideal, sagt Santarius. Die Folge: Eine verhältnismäßig große Gruppe konsumiert zunehmend mehr.

Vor allem Superreiche würden häufig versuchen, klimapolitische Maßnahmen zu blockieren, sagt Santarius. Das passiere vor allem dann, wenn diese Maßnahmen dazu führen, dass ihre Investitionen plötzlich weniger Rendite einbringen (z.B. technische Anlagen, deren Ertragskraft aufgrund klimapolitischer Entscheidungen abnimmt).

Es gibt verschiedene Ideen, die zu mehr Klimagerechtigkeit führen könnten.

Beim sogenannten Impact Investing wird Geld so angelegt, dass es nicht nur Gewinne, sondern auch die gewünschte gesellschaftliche oder ökologische Wirkung erzielt. Denkbar sind beispielsweise Investitionen in neue Technologien zu Energiespeicherung.

Hinter dem Klimageld steckt die Idee, Steuereinnahmen (und Erlöse aus Zertifikaten des Emissionshandels) nicht nur für den allgemeinen Steuerhaushalt zu verwenden. Stattdessen sollen die Gelder an Bürgerinnen und Bürger rückverteilt werden.

Menschen mit weniger Einkommen sollen mehr Klimageld bekommen. Denn für Geringverdienende dürfte es schwerer sein, Klimafolgenschäden oder deren Vorbeugung zu finanzieren.

In Deutschland hat es lange Zeit eine zusätzliche Besteuerung von Vermögen gegeben: von 1923 bis 1996. Seit ihrer Abschaffung wurden immer wieder Vorschläge zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer diskutiert.

Reichtum in Deutschland

Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze zur Gestaltung. Sollten bereits Millionäre damit besteuert werden oder nur Milliardäre? Letzteres fordert unter anderem der Armutsforscher Christoph Butterwegge. Nur noch wenige OECD-Länder haben derzeit eine Vermögenssteuer, darunter sind Norwegen, Frankreich und die Schweiz.

Laut Analysen von Oxfam und Action Aid haben 722 der größten Unternehmen der Welt in den vergangenen zweieinhalb Jahren unerwartete Übergewinne erwirtschaftet. Diese Mehreinnahmen belaufen sich zusammen auf über eine Billion US-Dollar.

So entsteht der hohe Preis für Gas

Durchschnittlich 237 Milliarden US-Dollar pro Jahr gingen davon in die Kassen von 45 Energiekonzernen. Die Oxfam-Untersuchung führt auf, dass „eine Steuer von 50 bis 90 Prozent nur auf die Übergewinne dieser 722 Megakonzerne bis zu 941 Milliarden US-Dollar hätte einbringen können.“

In Deutschland galt für die Jahre 2022 und 2023 eine Art zeitlich befristete Übergewinnsteuer, um auf dem Höhepunkt der Energiekrise Zufallsgewinne von stromproduzierenden Unternehmen abzuschöpfen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht, geht in einer Analyse davon aus, dass eine generelle Übergewinnsteuer für die profitabelsten Konzerne „jährlich bis zu 40 Milliarden Euro mehr an Steuern einnehmen“ könnte.