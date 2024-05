„Verständnis und Verständigung. Medien in polarisierten Zeiten“, so lautete am 3. Mai 2024 der Titel des diesjährigen Forums Journalismuskritik im Kölner Funkhaus. Eingeladen hatten die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion und die Initiative Nachrichtenaufklärung , gemeinsam mit der Redaktion „Meinung & Diskurs“, die die beiden Diskussionen organisiert hat.

Im ersten Panel sprach Deutschlandfunk-Moderator Christoph Schäfer mit Yasmine M’Barek („Die Zeit“), Jessica Rosenthal (SPD) und Annika Sehl (Katholische Universität Eichstätt). Ihr Thema: „Macht, Medien und Menschen: Wie gelingt Kommunikation in der Krise?“. Mehr zur Diskussion, an die sich eine intensive Diskussion im Saal anschloss, finden Sie hier

Zum Abschluss wurden zwei Preise vergeben: Der Kölner Medienwissenschaftler Martin Andree erhielt den Sonderpreis der „Initiative Nachrichtenaufklärung“ für sein Buch „Big Tech muss weg!“ Der „Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte“ ging zu gleichen Teilen an eine palästinensische und eine israelische Frauenfriedensinitiative, „Women of the Sun“ und „Women Wage Peace”. Die Auszeichnung nahmen stellvertretend Meera Eilabouni und Yael Deckelbaum entgegen.Dlf-Chefredakteurin Birgit Wentzien als Laudatorin und Günter Wallraff als Laudator begründeten die Entscheidung. Yael Deckelbaum und Meera Eilabouni bedankten sich mit einer berührenden Rede - und mit einem Konzert, an dessen Ende Standing Ovations im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks standen.