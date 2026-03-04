Kommentar zu Merz-Besuch in Washington
Heikle Realpolitik

Deutschlands Bundeskanzler könnte den Bruch des Völkerrechts durch die USA kritisieren. Doch Merz gibt sich bei seinem Trump-Besuch in Washington diplomatisch. Diese pragmatische Realpolitik darf nicht zur Gewöhnung führen, meint Friederike Sittler.

Ein Kommentar von Friederike Sittler |
    Bundeskanzler Friedrich Merz sitzt neben US-Präsident Donald Trump, der gerade spricht und gestikuliert, in goldenen Sesseln vor einem goldbeschlagenen Kamin im Oval Office im Weißen Haus in Washington.
    Einer spricht, einer hört zu. Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen im Oval Office. (picture alliance / Captital Pictures / CNP / ADM)
    Willkommen in der Realpolitik. Mehr als pragmatische Entscheidungen zu treffen, Gegebenheiten hinzunehmen und sich darauf einzustellen, scheint derzeit nicht drin zu sein.
    Es ist wie es ist. Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Deutschland hatte dabei kein Wort mitzureden. Die Bundesregierung kann nur reagieren. Sie könnte den Bruch des Völkerrechts markieren, die Bündnispartner kritisieren - wie es Spanien tut. Viele werfen ein: Sie müsste genau das tun.
    Stattdessen aber sagt der Kanzler: Gut, wenn das Terrorregime Iran ein Ende findet. Ein Regime, das seinerseits das Völkerrecht gebrochen hat und die eigene Bevölkerung unterdrückt, gar tötet; eine stete Bedrohung für die Nachbarstaaten und mittels der Entwicklung von Atomwaffen für die ganze Welt ist. Gut, wenn insbesondere Israel geschützt wird.
    Friedrich Merz sitzt links neben US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Oval Office am 3. März 2026
    Friedrich Merz sitzt links neben US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Oval Office am 3. März 2026

    Trump droht SpanienNouripour hätte von Merz mehr Solidarität erwartet

    13:15 Minuten04.03.2026
    US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz sitzen nebeneinander und reichen sich die Hand
    US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz sitzen nebeneinander und reichen sich die Hand

    Merz' USA-ReiseDer Kanzler, ein Trump-Flüsterer?

    09:13 Minuten04.03.2026
    Und ja: Was hilft es, Trump vor laufenden Kameras zu kritisieren? Dies würde wahrscheinlich nur eine Wutrede des amerikanischen Präsidenten auslösen, würde den guten Draht des Kanzlers zu Trump kappen. So aber können bei den vertraulichen Gesprächen dann doch kritische Punkte angemerkt, Positionen formuliert werden. Realpolitik. 

    Realpolitik: Richtige Strategie?

    Die Historiker werden es später besser wissen, aber aus aktueller Perspektive ist es die richtige Strategie, um bei der weltweiten Verschärfung der Krisen noch Akteurin und nicht ausschließlich Zuschauer zu sein.
    Diese Realpolitik aber ist schwer auszuhalten. Allein die Situation mit Merz bei Trump im Oval Office. Als würde ein Monarch aus längst vergangener Zeit in goldglitzerndem Prunk Hof halten. Sein Stellvertreter, Außenminister und Kriegsminister sitzen wie brave Schulbuben da, verändern ihre Sitzhaltung nicht während der Chef spricht. Einzig die Stabschefin darf der deutsch-amerikanischen Herrenrunde beiwohnen.
    Schwer auszuhalten auch wie der amerikanische Präsident zum wiederholten Male und unwidersprochen die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel abkanzelt.

    Realpolitik heißt, klug agieren

    Bedeutet Realpolitik, all das hinzunehmen? Gleichberechtigung und Diversität als Kollateralschaden hintenanzustellen? Den Mund zu halten - für das höhere politische Ziel? Jedes Störgefühl zu unterdrücken, dass der Kanzler mit einer ausschließlich männlich besetzten Delegation im Oval Office sitzt?
    Den Mund dazu zu halten, dass mit dem Angriff auf den Iran anderen Machthabern Tor und Tür öffnet für ihren Landhunger - sei es Russland mit der Ukraine, sei es China mit Taiwan?
    Rauchwolken über Teheran nach den Angriffen von Israel und den USA

    Internationales Recht

    Der Iran-Krieg und das Völkerrecht

    Internationales Recht

    Der Iran-Krieg und das Völkerrecht

    Israel und die USA haben den Iran angegriffen – um sich selbst zu schützen, so die Argumentation. Völkerrechtsexperten sehen das kritisch. Was dürfen Staaten und was nicht? Und welche Rolle spielen internationale Regeln überhaupt noch?
    Realpolitik heißt, sich möglichst klug in diesem Minenfeld zu bewegen. Dieses diplomatische Agieren in dieser so schwierigen Zeit darf aber nicht zur Gewöhnung führen. Gleichberechtigung, Völkerrecht, Meinungs- und Diskursfreiheit dürfen nicht nach Belieben ausgesetzt werden. 
    Realpolitik darf nicht die Sehnsucht auslöschen, dass das Völkerrecht, die Gewaltenteilung in einer Demokratie, der Schutz der Menschenrechte und das Ende des Blutvergießens der Maßstab sind.