Aussprache zur Regierungserklärung

Habeck, Scholz und Merz im Bundestag (dpa / Kay Nietfeld)

Dies hätte eine fatale Signalwirkung an andere Staaten. Scholz warf CDU-Chef Merz vor, die Unterstützung von Rechtsextremen in Kauf zu nehmen. Das sei ein unverzeihlicher Fehler. Der Kanzler warf Merz zudem Wortbruch in Bezug auf die generelle Ablehnung der Zusammenarbeit mit der AfD vor.

Der Kanzler räumte Defizite bei der Anwendung bestehender Gesetze ein. Die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg hätten verhindert werden können. Der SPD-Politiker betonte, das Recht auf Asyl sei ein fester Bestandteil der deutschen Rechts- und Werteordnung. Daran dürfe nicht gerüttelt werden.

Merz: Menschen mit Migrationshintergrund nicht unter Generalverdacht stellen - Reaktion auf Attentate aber nötig

Unions-Kanzlerkandidat Merz wies Vorwürfe zurück, mit der AfD im Bundestag zusammenzuarbeiten. Die von CDU und CSU eingereichten Anträge zur Migrationspolitik seien eine Reaktion auf die jüngsten Attentate in Aschaffenburg und Magdeburg. Es könne sein, dass die AfD erstmals eine Mehrheit ermögliche, räumte Merz ein. Er betonte aber, dass man nicht weiter ohnmächtig bei solchen Taten zuschauen könnte. Er werde alles tun, um zu verhindern, dass Radikale an die Macht kämen. Eine richtige Entscheidung werde jedoch nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmten, betonte Merz. Er erklärte zugleich, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht unter Generalverdacht gestellt werden dürften. Sie seien ein fester Teil des Landes.

Nach der Debatte folgt eine namentliche Abstimmung. Der erste Antrag der Union sieht unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen vor. Ziel ist demnach, jeden Versuch einer illegalen Einreise zu vereiteln. Im zweiten Antrag geht es etwa um mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Es gilt als offen, welche Mehrheiten im Parlament zustandekommen

Habeck appelliert: nicht gemeinsam mit Rassisten abstimmen

Grünen-Kanzlerkandidat Habeck appellierte an Union und FDP, mit der AfD keine gemeinsame Sache zu machen. "Stimmen Sie nicht mit denen ab, in dieser entscheidenden Frage", sagte Habeck im Bundestag mit Blick auf die Unions-Anträge für eine Verschärfung der Asylpolitik. Das hieße, mit "Rassisten" gemeinsame Sache zu machen.

Dagegen unterstützte FDP-Chef Lindner Forderungen nach einer strengeren Migrationspolitik. Er warf SPD und Grünen vor, Verschärfungen oft verhindert zu haben.

Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Zuvor hatte das Parlament der Opfer des Nationalsozialismus gedacht . Anlass war die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 80 Jahren. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete in einer Rede die Erinnerung an den Holocaust als Teil der deutschen Identität. Es dürfe kein Vergessen oder Verdrängen der Shoah geben, sagte Steinmeier. Das würde das Fundament der Demokratie erschüttern.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.