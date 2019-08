Wann wird gewählt?

Sachsen wählt am 1. September. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in Brandenburg wird an diesem Tag der Landtag gewählt. In Thüringen finden am 27. Oktober Wahlen zum Landesparlament statt.

Wer und was wird gewählt?

Entschieden wird über die Entsendung der Abgeordneten in den sächsischen Landtag. Für die 120 Sitze im sächsischen Landtag gibt es mehr als 600 Bewerber von 19 Parteien und Vereinigungen. Der Landtag des Landes Brandenburg wird alle fünf Jahre gewählt. Die Fraktion mit den meisten Abgeordneten stellt und bestimmt den Ministerpräsidenten. Seit dem Rücktritt von Stanislaw Tillich (CDU) im Jahr 2017 ist dies Michael Kretschmer (CDU).

Prognosen zum Ausgang der Wahl

Angesichts der Schwäche der SPD in Brandenburg erscheint eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses aus CDU und SPD derzeit eher unwahrscheinlich. Wenn die AfD bei den Landtagswahlen laut aktuellen Umfragewerten stark abschneidet, steht den anderen Parteien ein schwieriger Koalitionspoker bevor.

Welche Koalitionen sind denkbar?

Sitzverteilung im Sächsischen Landtag seit 2014

Stärkste Kraft in Sachsen bei der Landtagswahl 2014 wurde die CDU mit 39,4 Prozent der Stimmen. Das brachte ihr 59 Sitze ein. Die Linke kam auf 18,9 Prozent der Stimmen und auf 27 Mandate. Die SPD erreichte 12,4 Prozent und 18 Sitze. Die Grünen erreichten 5,7 Prozent, was acht Sitze bedeutete. Nicht mehr im Landtag vertreten war die FDP. Erstmals zog 2014 die AfD mit 9,7 Prozent in den Landtag ein und bekam 14 Sitze.

Wahlbeteiligung 2014

Die Wahlbeteiligung in Sachsen lag bei der Landtagswahl 2014 bei 49,1 Prozent, fünf Jahre zuvor waren es noch 52,2 Prozent.

Spitzenkandidaten in Sachsen

(picture alliance/ dpa) Michael Kretschmer (CDU)

Kretschmer gilt als erfahrener Politiker - auch wenn er erst 44 Jahre alt ist. Der Ministerpräsident gehört zu den jüngsten deutschen Politikern in diesem Amt. Er übernahm es 2017 von Stanislaw Tillich, der nach dem desaströsen Abschneiden der sächsischen Union bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt verkündet hatte. Kretschmer, zweifacher Vater, steht auch für einen neuen Politikstil - offener, nahbarer. Laut Umfragen ist der Görlitzer Sachsens beliebtester Spitzenpolitiker.

(picture alliance / Hendrik Schmidt / dpa-Zentralbild / ZB) Martin Dulig (SPD)

Der 45-Jährige ist SPD-Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister und Ostbeauftragter der SPD. Als sechsfacher Vater und dreifacher Großvater liegt im das Thema Bildung am Herzen und er setzt sich etwa für längeres gemeinsames Lernen in einer Gemeinschaftsschule ein. Im Gegensatz zu seiner Partei, die sich im Sinkflug befindet, gilt der SPD-Landeschef als populär. Der gebürtige Plauener lebt mit seiner Familie in Moritzburg.

Die Politikwissenschaftlerin und gebürtige Zwickauerin, die seit 2015 im Landtag sitzt, fährt Rad und verzichtet auf ein eigenes Auto. Die Schwerpunkte der 39-Jährigen: Gleichstellung und Verkehrspolitik - vor allem der öffentliche Nahverkehr. Früher spielte Meier als Bassistin in einer Punkband. Sich klar zu positionieren, der Wille nach Freiheit und Gerechtigkeit - ein Stück Punk sieht sie auch heute noch in sich.

Als Landeschef und Spitzenkandidat der sächsischen AfD will Jörg Urban seine Partei bei der Landtagswahl am 1. September zur stärksten Kraft machen. Der 55-jährige Diplomingenieur für Wasserbau gilt als Rechtsaußen und zählt zum rechtsnationalen "Flügel" der AfD. Der frühere Geschäftsführer des Umweltverbands Grüne Liga in Sachsen ist gebürtiger Meißner und dreifacher Vater.

Der 56-jährige Fraktionschef und Spitzenkandidat der Linken kommt aus Schlema im Erzgebirge und gilt als bodenständig. Die sächsische Linke, seit Jahren Oppositionsführerin im sächsischen Landtag, wirbt im Wahlkampf für einen modernen und demokratischen Sozialismus. Der gelernte Koch wünscht sich "mehr Leipzig in Sachsen" und meint damit eine stärkere Zivilgesellschaft, mehr Toleranz und eine offene Gesellschaft. Er sitzt seit 2004 im Landtag. Von 2009 bis 2017 hatte er den Parteivorsitz der Linken inne.

Der 50 Jahre alte Holger Zastrow ist der dienstälteste Parteivorsitzende in Sachsen, seit 1999 steht er an der Spitze der FDP. Er machte sich nicht nur als Politiker, sondern auch als Unternehmer einen Namen. Mit ihm zogen die Liberalen 2004 mit 5,9 Prozent in den Landtag ein, fünf Jahre später kamen sie auf 10 Prozent und regierten mit der CDU. 2014 flogen die Liberalen mit 3,8 Prozent wieder aus dem Parlament. Am 1. September will Zastrow mit der FDP den Wiedereinzug schaffen.

Orientierungshilfe für eine Wahlentscheidung

In Sachsen wissen laut Umfragen zurzeit 35 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob sie überhaupt wählen wollen. Die Bischöfe der katholischen und evangelischen Kirche in Sachsen rufen in dem Bundesland eindringlich zur Teilnahme an der Landtagswahl auf.

Die Bundeszentrale und die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung bieten einen Wahl-O-Mat zur Landtagswahl.

Ein anderes Angebot ist der Wahl-Swiper: ein Projekt zweier Unis und einer Digitalagentur. Hier können Sie herausfinden, welche der zur Abstimmung zugelassenen Parteien Ihren Positionen am nächsten stehen.