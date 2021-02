"Long Covid" Was wir über Langzeitfolgen von COVID-19 wissen

Erschöpfung und Müdigkeit treten teils noch lange nach einer Covid-19-Infektion auf (imago / photothek / Thomas Trutschel)

Menschen, die mit Corona infiziert waren, berichten davon, auch noch Monate später an Symptomen wie schneller Erschöpfung zu leiden und nur eingeschränkt leistungsfähig zu sein. Welche Spätfolgen können wie lange auftreten, welche Ursachen und Behandlungen gibt es? Ein Überblick.

In seinem täglichen Lagebericht weist das Robert-Koch-Institut auch die Zahl der genesenen Personen aus. Doch einige der hier in der Statistik auftauchenden Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung eigentlich überstanden haben, klagen über bleibende Symptome.

Häufig berichten auch jene Menschen von Erschöpfung, Müdigkeit und verminderter Leistungsfähigkeit, bei denen die akute Erkrankung gar nicht schwer verlaufen ist. Diese Spätfolgen einer Corona-Erkrankung werden im Gesamten auch als "Long Covid" bezeichnet.

Welche Spätfolgen können auftreten?

Viele Patienten berichten nach einer Covid-19-Erkrankung von ausgeprägter Müdigkeit, die über viele Wochen anhält. Andere klagen über Schmerzen in der Brust oder Muskelbeschwerden. Einige haben neurologische Probleme wie Lähmungserscheinungen, Kopfschmerzen oder Geschmacks- und Geruchsverlust. Was genau auf Betroffene zukommen kann, das ist bislang nur wenig erforscht, allerdings gibt es viele Berichte aus der Praxis.

"An erster Stelle wird die Fatigue genannt, also die chronische Erschöpfung", so Carmen Scheibenbogen, Medizinerin an der Berliner Charité. Der aktuelle Wissensstand lasse Parallelen zum postinfektiösen Chronischen Fatigue-Syndrom (CFS) erkennen. Das Syndrom war lange vor Covid-19 bekannt und werde zum Beispiel durch das Epstein-Barr-Virus oder durch Grippeviren ausgelöst.

Bei den allermeisten Betroffenen heile CFS nach einer Corona-Erkrankung innerhalb der nächsten Monate aus. Wenn Herz und Lunge weitgehend in Ordnung seien, brauche man sich auch nicht zu beunruhigen, sagte Scheibenbogen. Äußerst wichtig sei für alle jene, die an einer Belastungsintoleranz litten, das sogenannte Pacing: "Das heißt, man muss erst mal in den Grenzen dessen bleiben, was einem die Erkrankung momentan vorgibt."

Auch Clemens Wendtner, Chefarzt an der München Klinik Schwabing, sagte im Dlf, dass viele Menschen, die die Infektion längst überstanden hätten, weiterhin über Probleme klagten. Neben den am häufigsten genannten Erschöpfungszuständen, verbunden mit einer mangelnden Belastbarkeit im Alltag, seien Einschränkungen der Lungenfunktion, also Kurzatmigkeit insbesondere bei Belastung, eine oft genannte Langzeitfolge. Auch Geruchs- und Geschmacksstörungen könnten noch länger auftreten, aber auch weitere Symptome, die schwer zu greifen seien: "'Brain Fog' ist ein Begriff im englischsprachigen Raum. Die Patienten sind ein bisschen vernebelt, aber auch Depressionen können auftreten."

Viele Patienten würden auch von Symptomen erzählen, die an einem Tag kommen und am nächsten wieder verschwinden, berichtet Hans-Gustav Ljunggren, Immunologe am Karolinska Institut in Stockholm, im Dlf: "Manche beschreiben es als eine Art Achterbahnfahrt. Andere wie einen Adventskalender, bei dem sich jeden Tag eine Tür öffnet und ein neues Symptom zeigt."

Welche Ursachen haben die Symptome?

Die Ursachen für langwierige Krankheitsverläufe sind noch weitgehend unklar, sagte der schwedische Immunologe Hans-Gustav Ljunggren im Dlf:"Wir wissen noch sehr wenig darüber. Klar ist aber, dass man auch nach anderen Atemwegsinfektionen, die durch Viren oder Bakterien verursacht werden, chronisch krank werden kann. Das ist also nichts, was für Covid-19 spezifisch wäre. Allerdings ist auffällig, dass die meisten Langzeitkranken sehr spezielle Symptome haben und auch von vielen verschiedenen Beschwerden berichten." Denkbar sich auch, dass die betroffenen Personen einfach Schwierigkeiten hätten, die Abwehrreaktionen ihres Immunsystems wieder zu beenden.

Eine Studie aus Deutschland zeigt, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 das Herz-Kreislaufsystem in Mitleidenschaft ziehen kann, auch nachdem die Betroffenen wieder genesen sind.

"Wir gehen also davon aus, dass die Covid-19-Erkrankung den ganzen Menschen betrifft", so Andreas Stallmach von der Post-Covid-Ambulanz in Jena. Statt wie anfangs angenommen gleiche die Krankheit nicht einer Lungenentzündung sondern einer Blutvergiftung: "Bei einer Blutvergiftung, bei einer Sepsis werden alle Organe oder können alle Organe im Organismus geschädigt sein. Das fängt beim Gehirn an, das geht dann zum Beispiel über unsere Fähigkeit zu riechen, zu schmecken."

Welche Patienten sind von Langzeitfolgen betroffen?

35 bis 85 Prozent der Covid-19-Erkrankten entwickelten Langzeitfolgen, die von der Lunge ausgehen, aber auch das Herz betreffen können, so Chefarzt Clemens Wendtner.

In der Post-Covid-Ambulanz in Jena geht Klinikleiter Andreas Stallmach davon aus, dass der Anteil der Patienten, die eine mittelschwere bis schwere Erkrankung haben, mit Langzeitfolgen "sicher in einer Größenordnung von zehn bis 20 Prozent liegt. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie genau Sie hinschauen. Je sorgfältiger Sie sich mit dem Patienten beschäftigen, desto mehr Defizite, desto mehr Schäden identifizieren Sie", sagte er im Deutschlandfunk Kultur.

Langfristfolgen würden zum einen Patienten treffen, die stationär behandelt und oft auch beatmet werden mussten, so Medizinerin Carmen Scheibenbogen im Dlf. Diese hätten in Folge oft anhaltende Lungenprobleme und oft auch schwere mentale Probleme. Zum anderen gebe es die Patienten, die eher einen milden Covid-19-Verlauf hatten, die aber trotzdem anhaltend viele Symptome haben können.

Insgesamt würden deutlich häufiger Frauen an den Langzeitsymptomen leiden, sagte die Medizinerin: "Autoimmunerkrankungen entwickeln eher die jüngeren oder mittelalten Menschen, und dazu passt auch, dass Frauen sehr viel häufiger betroffen sind, weil Frauen meistens ein aktiveres Immunsystem haben und deswegen auch leichter Autoimmunerkrankungen entwickeln."

Wie lange können die Symptome andauern?

"Unsere Erfahrung ist, dass es durchaus Wochen, sogar Monate dauern kann", sagte der Mediziner Clemens Wendtner im Dlf. Es gebe Hinweise, dass sich Patienten natürlich auch vollständig wieder erholen und auch in den Arbeitsprozess wieder zurückkehren können. Aber man muss ein Augenmerk auf die Patienten haben, bei denen es eben auch chronisch wird. "Wir sprechen davon, wenn Symptome mehr als zwölf Wochen bestehen bleiben, dass es eine Chronifizierung geben kann. Und das sind die Patienten, die wir dann natürlich besonders in den Fokus nehmen sollten von ärztlicher Seite aus."

Auch Andreas Stallmach, Leiter der Post-Covid-Ambulanz an der Universitätsklinik in Jena, entdeckt immer wieder neue Krankheitsbilder, die Monate nach einer Infektion auftreten.

Wie können Menschen mit Langzeitfolgen behandelt werden?

In vielen Städten gibt es sogenannte Post-Covid-Ambulanzen. Deren Vorteil sei, dass Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenführen: Neurologen, Psychiater, Internisten, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Augenärzte würden hier zusammen arbeiten, so der Jenaer Ambulanzleiter Andreas Stallmach:

"Vom Ablauf sieht es so aus, dass der Patient einen Erstkontakt hat, dass im Rahmen dieses Erstkontaktes eine sehr sorgfältige Erhebung der Krankengeschichte durchgeführt wird, dass eine sorgfältige körperliche Untersuchung durchgeführt wird, bestimmte Funktionstests eingeleitet werden – also zum Beispiel, wie gut kann sich jemand konzentrieren, aber auch, wie gut arbeitet die Lunge – und dann in Abhängigkeit vom Problem der Patient zum Spezialisten weitergeleitet wird."

Hilfe für Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Langzeitfolgen



Eine Liste der Ambulanzen und Rehabilitationskliniken in Deutschland ist auf der vom Betroffenen-Netzwerk erstellten Website "Covid-19 Langzeitbeschwerden" zu finden.



Darüber hinaus haben sich viele Betroffene und Angehörige in Onlineforen zusammengetan und Selbsthilfeorganisationen gegründet. Eine Liste der Corona-Selbsthilfegruppen hat die Nationale Kontaktstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) zusammengestellt.

Auch Symptome wie Stimmungsschwankungen müsse man ernst nehmen, meint der Münchener Mediziner Clemens Wendtner. Hier sei ein Angebot von Gesprächstherapien wichtig, aber auch Hilfe aus dem häuslichen Umfeld, der Familie und im Freundeskreis, damit "aus so einer Stimmungsschwankung nicht doch mehr entsteht wie eine Depression oder eine Angststörung".

