Braunkohlestreit um Lützerath

Die Braunkohlebagger rücken immer näher an das Protestcamp im rheinischen Lützerath heran (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der Abbau der Kohle unter Lützerath ist Teil eines Kompromisses, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) Anfang Oktober 2022 mit RWE geschlossen haben. RWE hat sich dabei verpflichtet, bereits im Jahr 2030 - und nicht wie bis dahin geplant im Jahr 2038 - aus der Kohle auszusteigen. Nach Angaben von RWE und dem Bundeswirtschaftsministerium bleiben durch diesen schnelleren Ausstieg 280 Millionen Tonnen Braunkohle im Boden, deren Abbau zuvor genehmigt worden war. Teil des Kompromisses ist aber auch, dass die Kohle unter Lützerath abgebaut werden darf.

Das sei notwendig, betonte RWE bei der Bekanntgabe des Deals: „Die Kohle unter der früheren Siedlung Lützerath, im unmittelbaren Vorfeld des Tagebaus, wird hingegen benötigt, um die Braunkohleflotte in der Energiekrise mit hoher Auslastung zu betreiben und gleichzeitig ausreichend Material für eine hochwertige Rekultivierung zu gewinnen.“ Ein Umplanen oder gar Verkleinern des Tagebaus, um Lützerath zu schonen, sei nur unter betriebswirtschaftlichen Einbußen möglich. Ob die Stromversorgung außerdem auch ohne das Abreißen von Lützerath gesichert sei, hänge stark vom Strombedarf und dem Ausbau der Erneuerbaren ab.

Die erforderlichen Genehmigungen und gerichtlichen Entscheidungen zum Abbau unter Lützerath lägen vor, alle ursprünglichen Einwohner hätten den Ort bereits verlassen. Die Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath blieben laut RWE erhalten. Die Bewohner müssten nicht umgesiedelt werden.

Der Bundestag hat diesem Kompromiss für das Kohle-Aus in Nordrhein-Westfalen Anfang Dezember zugestimmt. Das entsprechende Gesetz der Regierung wurde mit 525 Ja- zu 92 Nein-Stimmen angenommen. Zwei Abgeordnete enthielten sich. Bundesweit soll es aber beim Kohleausstieg 2038 bleiben, die Kraftwerke im ostdeutschen Braunkohlerevier laufen also weiter.

"Vor Lützerath verläuft die 1,5-Grad-Grenze", so oder so ähnlich kommunizieren es zahlreiche Klimaschutzorganisationen. Der Kampf um Lützerath dreht sich nicht allein um das kleine Dorf Lützerath, wo vor Beginn der Umsiedlung 90 Menschen lebten. Es ist längst über seine einstige Größe hinausgewachsen und zu einem Symbol der Klima- und Anti-Braunkohle-Bewegung geworden.

Die Kohle unter Lützerath werde weder für die Energiesicherheit gebraucht, noch sei die Förderung mit dem 1,5-Grad-Ziel in Einklang zu bringen, sagt auch die Energiewissenschaftlerin Catharina Rieve, die an der Europa-Universität Flensburg zum Kohleausstieg forscht . Es sei ausreichend Braunkohle im aktuellen Tagebau vorhanden, um die Kraftwerke bis zum Kohleausstieg 2030 zu befeuern. Das Abbaggern Lützeraths sei unnötig. Und im Sinne des 1,5-Grad-Ziels dürfe ohnehin kein einziges Dorf mehr für Braunkohle abgebaggert werden.

Die Räumung des von Aktivisten besetzten Dorfes Lützerath ist aktuell für Januar 2023 geplant, wie ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am 26.11.2022 mitteilte. Das aktivistische Bündnis „Ende Gelände“, das die Räumung von Lützerath verhindern möchte, geht von einer Polizeiaktion „um den 14. Januar 2023“ aus.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte bereits am 24.11.2022 seine Vorstellungen für die Räumung im Landtag vorgestellt. Man plane einen Großeinsatz, bei dem mit einem Schlag Besetzer entfernt, Barrikaden beseitigt, Häuser sofort abgerissen und Bäume gerodet werden sollen. „Andernfalls wird doch sofort wieder besetzt und wir fangen wieder von vorne an“, sagte Reul.

In Lützerath bereiten sich Menschen darauf vor, Widerstand gegen die Räumung zu leisten (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Ein Szenario wie bei der Räumung des Hambacher Forsts – einem der größten und am heftigsten umstrittenen Polizeieinsätze der jüngeren Landesgeschichte – schloss der Innenminister aus. Einsätze „scheibchenweise“ werde es nicht geben. Der teils auch gewaltsame Kampf von Klimaaktivisten um den Erhalt des damals noch vom Braunkohleabbau bedrohten Hambacher Forsts hatte sich im Herbst 2018 über Wochen hingezogen. Nach jeder Räumung waren wieder neue Baumhäuser gebaut worden.

Klimaaktivisten kündigen Widerstand an

Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hat bereits Mitte Oktober Widerstand gegen die Räumung angekündigt: "Wir werden um Lützerath kämpfen, wie wir den Hambacher Wald verteidigt haben. Wer Lützerath angreift, wird einen hohen Preis zahlen. Wir kommen alle, wir stehen zusammen, wir sind unräumbar, we stand with Lützi!“, heißt es in einer Presseerklärung.

In Lützerath lebten in den vergangenen Monaten 200 bis 300 Menschen in Zelten, Baumhäusern und Holzhütten. Es ist aber damit zu rechnen, dass kurz vor der Räumung noch deutlich mehr Menschen mobilisiert und ihr Schlaflager dort aufschlagen werden. Und zu einzelnen Demonstrationen werden vermutlich Tausende in das kleine Dorf fahren.

Holzhäuser sind im Protestcamp von Umweltaktivisten zu sehen (picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd)

Sicherheitsbehörden sehen keine Radikalisierung der Klimabewegung

Gegen Linksextremisten, die „unter dem Deckmantel der Klimaproteste mit Gewalt Stimmung gegen den Staat“ machten, werde kompromisslos vorgegangen, kündigte NRW-Innenminister Reul an. Gleichzeitig betonte er: „Wir wollen alles tun, um die Situation zu deeskalieren.“ Niemand werde wegen friedlicher Proteste pauschal kriminalisiert. Er wolle aber an die Menschen in Lützerath appellieren: „Lassen Sie sich nicht radikalisieren, lassen Sie es nicht eskalieren.“ Es müsse nicht zur Gewalt kommen.

Die Sicherheitsbehörden in NRW sehen insgesamt keine Radikalisierung der Klimabewegung, das geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag vom 16.11.2022 (PDF-Datei) hervor. Demnach beobachte der Verfassungsschutz extremistische Akteure innerhalb der Klimabewegung. In NRW mischen sie sich laut Innenministerium unter anderem unter die Besetzer im Rheinischen Braunkohlerevier – wie im Hambacher Forst oder in Lützerath. Darüber hinaus seien Extremisten in Ortsgruppen von „Ende Gelände“ aufgefallen. Linksextremisten hätten auch an „Fridays for Future“-Demos teilgenommen. Es gebe etwa 100 Extremisten, die in der Klimabewegung in Nordrhein-Westfalen mitwirken. Entscheidenden Einfluss hätten die Personen auf die Gesamtbewegung nicht.

Der Parteitag der Grünen hat Mitte Oktober für den Kohlekompromiss mit RWE gestimmt – allerdings sehr knapp. Die Grüne Jugend hatte auf dem Parteitag kräftig Stimmung gegen den Deal gemacht und ein Räumungsmoratorium beantragt. Immerhin 294 Stimmen bekam der Vorschlag der Parteijugend, 315 lehnten den Antrag allerdings ab und stellten sich damit hinter die Parteiführung.

Das knappe Ergebnis zeigt, wie schwierig sich die Grünen mit einer Positionierung zu Lützerath getan haben. Denn: auch zahlreiche Grüne haben den Widerstand in Lützerath unterstützt oder unterstützen ihn noch. Auch NRW- Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, die Anfang Oktober den Kompromiss mit RWE mit ausgehandelt hatte, war als früherer Landesvorsitzende der Grünen noch zu Besuch in Lützerath. Seit dem Gerichtsurteil vom März 2022, wonach der Tagebaubetreiber RWE Power die Fläche am Tagebau Garzweiler abbaggern darf, habe sie sich als Parteichefin und Spitzenkandidatin "sehr bewusst" dafür entschieden, nicht mehr nach Lützerath zu fahren. "Weil die rechtliche Lage eindeutig ist", sagte Neubaur am 6.12.2022 vor Journalisten.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur bei der Verkündung ihres Deals mit RWE-Chef Markus Krebber (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der nordrhein-westfälische Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) hatte auf dem Parteitag im Oktober für den Kompromiss geworben. Ein acht Jahre früherer Kohleausstieg sei das ausschlaggebende Argument gewesen. Diesen vorgezogenen Ausstieg hätte ein Räumungsmoratorium, wie die Grüne Jugend es gefordert hatte, zunichte gemacht.

Unter den Aktivisten, die sich für den Erhalt von Lützerath einsetzen, greift diese Argumentation nicht wirklich. "Dass ausgerechnet die Grünen die Abkehr von den Pariser Klimazielen vollziehen, zeigt einmal mehr, dass der Ausstieg aus den fossilen Energien nur von uns selbst durchgesetzt werden kann", sagte Dina Hamid, die Pressesprecherin des Aktionsbündnis "Ende Gelände" am 10.10.2022.

Auch David Dresen vom Bündnis "Alle Häuser bleiben" hatte Ende September klare Erwartungen an die Grünen: "Wenn eine grüne Landesregierung, die für Klimaschutz gewählt wurde, es ernst meint mit 1,5 Grad, dann sollte sie sich gut überlegen, ob sie sich erlauben will, in ihrem ersten Regierungsjahr ein Dorf für Braunkohle abzureißen."

Wenn im Januar die Räumung Realität wird, dürften wohl auch die Vorwürfe an die Grünen erneut hochkochen.

Quellen: Felicitas Boeselager, Vivien Leue, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dpa, epd, AFP, pto