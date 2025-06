Eskalation zwischen Israel und Iran

Nach Angriffen auf den Iran: Flüge gestrichen und umgeleitet (Archivbild). (Boris Roessler/dpa)

Das Unternehmen teilte in Frankfurt am Main mit, auch der Flughafen in Tel Aviv werde im selben Zeitraum nicht mehr bedient. Die Flugverbindungen nach Amman in Jordanien, Erbil im Irak und Beirut im Libanon setzt die Lufthansa bis zum 20. Juni aus. Zudem verzichte man bis auf weiteres auf das Überfliegen des Luftraums der jeweiligen Staaten.

Auch weitere Fluggesellschaften reagierten auf die jüngste Eskalation. Israelische Airlines haben zudem begonnen, ihre Flugzeuge außer Landes zu bringen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der Tel Aviver Flughafen Ben Gurion wurde bis auf Weiteres geschlossen.

