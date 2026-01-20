Macron sprach von einer Rückkehr imperialer Ambitionen. Vor dem Hintergrund des Streits um Grönland kritisierte er die Drohungen der USA mit neuen Zöllen. Dieser aggressive Handelsdruck ziele darauf ab, Europa zu schwächen und zu kontrollieren, sagte Macron.
Die Europäische Union forderte er dazu auf, dem entschlossen entgegenzutreten. Sie habe dafür ein mächtiges Instrument, betonte Macron. Er sprach damit die Rechtsgrundlage an, auf der die EU mit Gegenmaßnahmen auf wirtschaftlichen Zwang durch Drittstaaten reagieren kann.
Ein angedachtes G7-Treffen mit Russland am Donnerstag in Paris werde nicht stattfinden, sagte Macron der Nachrichtenagentur AFP.
