Davos

Macron: Welt erlebt Abkehr von internationalem Recht - Europa muss sich entschlossen gegen Zolldrohungen wehren

Der französische Präsident Macron hat vor einer globalen Abkehr von Regeln und internationalem Recht gewarnt. In einer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Macron, es finde gerade ein Wandel statt hin zu einer Welt, in der das ‌Völkerrecht mit Füßen getreten werde und das einzig geltende Gesetz das Recht des Stärkeren sei.