Nach Parlamentswahl

Péter Magyar, bisheriger Vorsitzender der Oppositionspartei Tisza in Ungarn (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Denes Erdos)

Zugleich versprach Magyar, die künftige Regierung werde alle Ungarn repräsentieren. Als eine der ersten Maßnahmen kündigte er Schritte gegen Korruption an. Zudem werde man die Gewaltenteilung wiederherstellen. Das Land sei unter Ministerpräsident Orban "geplündert, ausgeraubt, verraten, verschuldet und ruiniert" worden.

Magyar fordert Ungarns Präsidenten Sulyok auf, ⁠das neue Parlament so schnell wie möglich Anfang Mai einzuberufen. Nach seinem Erdrutschsieg gebe es "keine Zeit zu verlieren", sagt der Chef der Oppositionspartei Tisza.

Magyars Partei Tisza wird im Parlament künftig eine Zwei-Drittel-Mehrheit stellen. Damit kann sie die Verfassung ändern und weitreichende Reformen anstoßen. Der langjährige Ministerpräsident Orbán räumte seine Niederlage ein.

Die Bundesregierung und die EU begrüßten den Wahlausgang. Zugleich äußerten sie die Hoffnung auf eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union.

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Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.