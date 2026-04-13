Nach Parlamentswahl
Magyar: Ungarn haben für einen Regimewechsel gestimmt - "Unser Platz ist in Europa"

In Ungarn hat Wahlsieger Magyar eine neue Ära für das Land versprochen. Der bisherige Oppositionsführer sagte in Budapest, die Ungarn hätten für einen Regimewechsel gestimmt. Ungarns Platz sei in Europa. Magyar betonte, die europäischen Staaten sollten mit Ungarns Hilfe eine starke und geeinte Stimme erhalten.

    Péter Magyar spricht in Budapest, Ungarn, mit den Medien.
    Péter Magyar, bisheriger Vorsitzender der Oppositionspartei Tisza in Ungarn (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Denes Erdos)
    Zugleich versprach Magyar, die künftige Regierung werde alle Ungarn repräsentieren. Als eine der ersten Maßnahmen kündigte er Schritte gegen Korruption an. Zudem werde man die Gewaltenteilung wiederherstellen. Das Land sei unter Ministerpräsident Orban "geplündert, ausgeraubt, verraten, verschuldet und ruiniert" worden.
    Magyar fordert Ungarns Präsidenten Sulyok auf, ⁠das neue Parlament so schnell wie möglich Anfang Mai einzuberufen. Nach seinem Erdrutschsieg gebe es "keine Zeit zu verlieren", sagt der Chef der Oppositionspartei Tisza.
    Magyars Partei Tisza wird im Parlament künftig eine Zwei-Drittel-Mehrheit stellen. Damit kann sie die Verfassung ändern und weitreichende Reformen anstoßen. Der langjährige Ministerpräsident Orbán räumte seine Niederlage ein.
    Die Bundesregierung und die EU begrüßten den Wahlausgang. Zugleich äußerten sie die Hoffnung auf eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union.

    Weiterführende Informationen

    Wofür steht der künftige Regierungschef Péter Magyar?
    Kreml hofft auf weiterhin gute Beziehungen zu Ungarn
    Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.