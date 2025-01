Demonstration "#5vor 12 - Laut für Demokratie" in Köln (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Nach Angaben der Polizei nahmen zwischen 15.000 und 20.000 Menschen an dem Protestzug durch die Innenstadt teil. Die Veranstalter hatten 5.000 Teilnehmer zu der Kundgebung unter dem Motto "5 vor 12 - Laut für Demokratie" angemeldet.

In Berlin riefen Organisationen für den Nachmittag zu einem "Lichtermeer der Hoffnung gegen Rechtsextremismus" am Brandenburger Tor auf. Auch in kleineren Städten in Deutschland gab es Aufrufe zu Demonstrationen.

Vor fast genau einem Jahr hatten bundesweit hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Ein Anlass für die Kundgebungen waren Recherchen des Netzwerks Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern in Potsdam.

