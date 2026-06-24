Nach Funk-Störung bei der Bahn

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Sollte es sich um Probleme mit Hardware-Komponenten oder um ein Update-Problem eines Servers handeln, müsse die Bahn ihre Systeme so aufstellen, dass sich das nicht wiederhole, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Zorn meinte, der Vorfall zeige einmal mehr, wie verwundbar Teile der kritischen Infrastruktur seien. Ein krisenfester Bahnverkehr sei für Millionen Menschen, Unternehmen und auch für die militärische Sicherheit unerlässlich. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Krischer betonte, es mache ihn fassungslos, dass durch einen technischen Defekt der komplette Bahnverkehr in Deutschland zum Erliegen komme.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.