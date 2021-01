"Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken". Diese tröstenden Christus-Worte konnten die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts sicher gut gebrauchen. Sie lebten in einer Zeit, in der Mühsal und Tod allgegenwärtig waren. Einen Eindruck davon vermittelt die barocke Musik.

Innige Lamenti, expressive geistliche Konzerte und selbst Instrumentalwerke bringen zum Ausdruck, wie nahe Freud und Leid zusammenliegen. Bei aller Klage leuchten in dieser Musik immer wieder auch hoffnungsfrohe, ja sogar ausgelassen tänzerische Momente auf. Das haben das Ensemble L’Armonia Sonora und der renommierte Bass Peter Kooij 2019 in ihrem Konzert in der Findorffkirche in Grasberg eindrucksvoll gezeigt, im beredten Wechselspiel mit dem französischen Organisten Benjamin Alard.

Geöffnetes Brustwerk der historischen Arp-Schnitger-Orgel in der Finndorffkirche in Grasberg (Stiftung Orgelklang)

Dietrich Buxtehude, Johann Heinrich Schmelzer, Matthias Weckmann, Georg Böhm u.a.

Lamenti, Geistliche Konzerte, Kantaten, Sonaten, Choralbearbeitungen



Peter Kooij, Bass

Benjamin Alard, Orgel

L'Armonia Sonora

Aufnahme vom 29.8.2019 aus der Findorffkirche in Grasberg