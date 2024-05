Sachsen

Nach Angriff in Dresden: Innenminister wollen am Dienstag beraten

Nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Ecke in Dresden wollen Bund und Länder am Dienstag die Konsequenzen beraten. Das kündigte der derzeitige Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Brandenburgs Ressortchef Stübgen (CDU) an. Bundesinnenministerin Faeser hatte zuvor eine Sonderkonferenz für nächste Woche angeregt.