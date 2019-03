Nach Anschlag in Christchurch Mehr Schutz für Moscheen in Deutschland gefordert

Nach dem islamfeindlichen Anschlag in Neuseeland mit 50 Toten haben auch Muslime in Deutschland Sorge, in die Moschee zu gehen. Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrates der Muslime, fordert einen bessern Schutz für die Gläubigen - beispielsweise durch Polizeistreifen. Muslimische Gemeinden seien nicht mehr sicher.

Von Christoph Schäfer

