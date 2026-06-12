Die übrigen Parteien sind nach Informationen des WDR grundsätzlich bereit, einen entsprechenden Antrag mitzutragen. Laut SPD werde es kommende Woche Gespräche dazu geben. Da die AfD 20 der 66 gewählten Ratsmitglieder stelle, müssten fast alle anderen für die Abberufung stimmen.
Das Video zeigt Emmerich und die AfD-Landtagsabgeordnete Seli-Zacharias. Sie drücken Anwohnern, denen sie einen Migrationshintergrund unterstellen, Besen und Kehrblech in die Hand und lassen sie die Straße fegen. Zudem fordert Seli-Zacharias, diese Menschen müssten die Stadt verlassen. Das Video ist inzwischen nicht mehr abrufbar. Laut WDR erstattete das Landesnetzwerk der Sinti und Roma Anzeige. Die Generalstaatsanwaltschaft Köln prüfe strafrechtliche Konsequenzen.
Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.