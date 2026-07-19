Bundeskanzler

Friedrich Merz (CDU). (Archibvild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Zeit dränge zwar nicht, aber in den nächsten Tagen stünden Gespräche in den Parteigremien an.

Medienberichten zufolge werden derzeit mehrere Optionen abgewogen. Als Nachfolger im Gespräch sind unter anderem Kanzleramtschef Frei, Bundesinnenminister Dobrindt, Fraktionsvize Krings und CDU-Generalsekretär Linnemann. Der derzeitige Posten des Nachfolgers muss dann voraussichtlich neu besetzt werden.

Spahn war gestern nach Kritik an seiner Elternschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA zurückgetreten.

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Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.