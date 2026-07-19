Bundeskanzler
Nach Spahns Rücktritt: Merz deutet Kabinettsumbildung an

Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn erwägt Bundeskanzler Merz auch eine Kabinettsumbildung. Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken, sagte der CDU-Chef im Sommerinterview des ZDF. Zudem kündigte er an, bald eine Nachfolge für den Posten des Fraktionschefs vorzuschlagen.

    CDU-Vorsitzender Friedrich Merz sitzt im ARD-Sommerinterview auf einem roten Sessel, im Hintergrund ist die Kuppel des Berliner Reichstagsgebäudes zu sehen
    Friedrich Merz (CDU). (Archibvild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Die Zeit dränge zwar nicht, aber in den nächsten Tagen stünden Gespräche in den Parteigremien an.
    Medienberichten zufolge werden derzeit mehrere Optionen abgewogen. Als Nachfolger im Gespräch sind unter anderem Kanzleramtschef Frei, Bundesinnenminister Dobrindt, Fraktionsvize Krings und CDU-Generalsekretär Linnemann. Der derzeitige Posten des Nachfolgers muss dann voraussichtlich neu besetzt werden.
    Spahn war gestern nach Kritik an seiner Elternschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA zurückgetreten.

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    Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.