Newsblog zur Eskalation in Nahost

Irans Außenminister Araghtschi (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Samstag, 21. Juni

+++ Der iranische Außenminister Araghtschi nimmt an einem Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) teil.

In Istanbul soll bei dem zweitägigen Treffen die Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt stehen. Araghtschi will nach eigenen Angaben Gespräche mit mehreren offiziellen Repräsentanten führen. Zu dem Gipfel werden Vertreter von islamischen Nationen und internationaler Organisationen wie der UNO erwartet. Gestern hatte Araghtschi in Genf mit den Außenministern Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas gesprochen

+++ Das renommierte Weizmann-Institut ist bei einem iranischen Raketenangriff beschädigt worden.

Verletzt wurde niemand, es seien aber Labore, wichtige Geräte und Unterlagen zerstört worden, hieß es. Die renommierte Einrichtung in der Stadt Rechovot südlich von Tel Aviv ist unter anderem für seine Arbeit in Biowissenschaften und Physik bekannt. Dem israelischen Außenministerium zufolge schlug die Rakete vor knapp einer Woche auf dem Gelände ein. Die Schäden wurden nun begutachtet

+++ In Teilen Israels wurde Luftalarm ausgelöst.

In Tel Aviv wurde der Einsatz von Flugabwehrsystem gemeldet. In Zentral-Israel seien Trümmer einer abgefangenen Rakete eingeschlagen und hätten Brände ausgelöst. Auch im von Israel besetzten Westjordanland herrschte am frühen Morgen Luftalarm.

+++ Das israelische Militär meldet gezielte Angriffe auf zwei Produktionsstellen von Zentrifugen in der Atomanlage Isfahan.

Zuvor hatten iranische Medien über die Luftschläge berichtet. Die Zentrifugen dienen der Anreicherung von Uran und stehen somit im Mittelpunkt des Atomprogramms.

+++ Der russische Präsident Putin hat gegenüber Israel betont, dass der Iran keine Herstellung von Atomwaffen beabsichtige.

Das habe Putin der israelischen Führung mehrfach mitgeteilt, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Putin steht nach eigenen Angaben regelmäßig im Kontakt mit dem Iran und Israel.

+++ Israel meldet Tod eines hochrangigen Kommandeurs der Auslandseinheit der iranischen Revolutionsgarden.

Verteidigungsminister Katz erklärte, bei einem Angriff in der Stadt Ghom südlich von Teheran sei der Leiter des Palästina-Corps der Al-Kuds-Brigaden, Isadi, getötet worden. Isadi sei etwa für Finanzierung und Bewaffnung der Hamas vor den Angriffen am 7. Oktober 2023 verantwortlich gewesen. Die Revolutionsgarden bestätigten den Tod Isadis bislang nicht. Bei den Al-Kuds-Brigaden handelt es sich um eine Sondereinheit der Revolutionsgarden für Auslandseinsätze.

+++ Im Iran sind 22 Menschen wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen worden.

Die Festnahmen seien in der Provinz Ghom südlich von Teheran erfolgt, teilte die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Polizei mit. Den 22 Personen wird vorgeworfen, sich an geheimdienstlichen Aktivitäten Israels beteiligt zu haben.

+++ Laut einem iranischen Medienbericht hat Israel die Atomanlage in Isfahan angegriffen.

Details über Schäden wurden nicht mitgeteilt. Einzig hieß es, dass keine gefährlichen Materialien ausgetreten seien. Die Atomanlage im Zentrum des Landes war bereits mehrfach das Ziel israelischer Angriffe.

+++ Tausende Menschen mit US-Staatsbürgerschaft in Israel haben sich über Evakuierungen informiert.

Das teilte eine Sprecherin der Regierung in Washington mit. Der US-Botschafter in Israel, Huckabee, erklärte, es gebe Überlegungen, Staatsbürger mit Schiffen oder Flügen ausreisen zu lassen. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, haben sich etwa 10.000 Menschen um Informationen über Evakuierungsflüge und weitere Unterstützung gebeten. In Israel sollen etwa 700.000 Menschen eine US-Staatsbürgerschaft besitzen, die meisten haben auch einen israelischen Pass.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.