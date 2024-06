Ist in Deutschland auch für den Sport zuständig: Innenministerin Nancy Faeser. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser (SPD) verbindet große gesellschaftliche Hoffnungen mit der anstehenden Fußball-Heim-EM: "Ich glaube, es soll vor allen Dingen zum Zusammenhalt beitragen", sagte Faeser im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die EM solle „uns mal unbeschwertere Zeit einbringen, wo wir uns wieder freuen können mit unserer Nationalmannschaft und vielleicht nicht immer an die schlimmsten Dinge denken, die gerade so außenpolitisch wie innenpolitisch eine gewisse Rolle derzeit spielen.“

Zur jüngsten Rassismusdebatte in Bezug auf die Nationalmannschaft, ausgelöst von einer ARD-Umfrage, sagte Faeser, sie wisse, „dass Rassismus bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Das sind aber Dauerthemen, die haben aus meiner Sicht jetzt nichts mit der Fußballeuropameisterschaft zu tun. Sondern das ist unsere Aufgabe, gemeinsam jeden Tag dagegen zu arbeiten, die Gesellschaft wieder mehr zusammenzubringen.“

„Großer Kraftakt“ für die Polizei

Trotz der angespannten Sicherheitslage empfiehlt die Ministerin, das Turnier zu genießen: „Das ist etwas, was ich auch allen in Deutschland sage: Freut euch auf das Turnier. Geht hin.“ Der Fußball und die Gemeinschaft stünden im Fokus. Für sie als Innenministerin stehe aber die Sicherheit an erster Stelle. Faeser gab sich überzeugt, dass die Absicherung einer Vielzahl von Veranstaltungen für die Sicherheitskräfte zu stemmen sei, fügte aber an: „Es ist natürlich auch ein großer Kraftakt, was den Kräfteeinsatz betrifft. Wir haben alleine pro Tag nur für die Fußballeuropameisterschaft 22.000 Bundespolizeibeamtinnen und -Beamte im Einsatz.“

Einzeltäter „denkbares Szenario“

Nach dem tödlichen Angriff von Mannheim stehen auch potenzielle Einzeltäter im Fokus der Behörden. Dies sei auch zur EM „immer ein denkbares Szenario“. Die Abschiebung von Schwerkriminellen, auch nach Syrien und Afghanistan, wird nach der Tat von Mannheim wieder diskutiert – Faeser hatte sich bereits dafür ausgesprochen und lässt dies rechtlich prüfen.

Zur konkreten Umsetzung und der Frage, ob sie dann auch mit den Taliban in Afghanistan verhandeln würde, sagte die Ministerin: „Es geht jetzt nicht darum, mit Regimen dort neue Kontakte aufzunehmen. Man kann manches Bestehende nutzen. Und es geht vor allen Dingen, wo meine Arbeit gerade hingeht, um das Zurückbringen von Menschen über Nachbarländer. Ich glaube, das könnte ein guter Weg sein und daran arbeiten wir.“