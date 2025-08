20 Jahre nach Katrina

New Orleans hat Milliarden in Hurrikan-Schutz investiert

Nach dem verheerenden Hurrikan Katrina 2005 stand New Orleans tagelang unter Wasser. Über 1800 Menschen starben. Danach wurde in den Katastrophenschutz investiert. Heute sei die US-Stadt gegen die stärksten zu erwartenden Stürme gewappnet, so Experten.