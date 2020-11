Nina Ogot stammt aus Kenia, 2008 veröffentlichte sie dort ihr Debüt, das Akustik-Album "Ninairobi". Sie verbindet afrikanische Musik mit westlichen Elementen und singt meist in Swahili und Dholou - doch das warme Timbre ihrer Stimme transportiert ihre Botschaften auch ohne Übersetzung. 2018 war sie auf Einladung des Vereins "Treasures of Kenya e.V." in Deutschland zu Gast - und blieb. Dazu formte sie ihre kenianisch-deutsch besetzte Band, mit der sie 2019 und 2020 in Afrika und Europa auf Tour war. Bei der Aufzeichnung im Deutschlandfunk Kammermusiksaal trat Nina Ogot, die sang und Gitarre spielte, mit ihrem Trio aus Gitarrist und Perkussionisten an, das um den Flügelhornisten Christian Spors erweitert wurde. So entstand ein eigenständiger Sound zwischen Weltmusik mit westlichen Jazz-Anklängen, mit afrikanischen Texten und Rhythmen. Die Vier spielten Songs vom aktuellen, dritten Album "Dala" und neue Stücke.

Nina Ogot, Gitarre/Gesang

Fabio Nettekoven, Gitarre

Izo Anyanga, Perkussion

Christian Spors, Flügelhorn

Aufnahme vom 15.8.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln