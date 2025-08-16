Treffen in Alaska

Putin sei als ebenbürtiger Verhandlungspartner anerkannt und so aus der Isolierung herausgeholt worden. In den USA sei ihm der rote Teppich ausgerollt worden. Braml zweifelte die Verhandlungsstärke der USA an. Er gehe nicht davon aus, dass es zu den angedrohten Sanktionen gegen Handelspartner Russlands kommen werde. Trump habe beispielsweise China gegenüber keine Trümpfe in der Hand.
Europa sollte die eigenen Kanäle nutzen, um mit Russland zu sprechen
Den europäischen Staaten riet der Politikwissenschaftler der Denkfabrik Trilateral Commission Berlin, sich nicht auf die Verhandlungen zwischen Trump und Putin zu verlassen, sondern stattdessen selbst Gespräche mit Russland zu führen. Man müsse die eigenen Kanäle nutzen, um die Interessen Europas zu vertreten.
