Superwahltag in den USA

Heute beginnen die Präsidentschaftswahlen in den USA. Es wird ein enges Rennen zwischen Harris und Trump erwartet. (AFP / REBECCA DROKE CHARLY TRIBALLEAU)

Die ersten Wahllokale für die Präsidentschaftswahl öffnen um 12 Uhr unserer Zeit. In Umfragen liefern sich beide Kandidaten seit Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so dass mit einem äußerst knappen Wahlausgang gerechnet wird.

Am Ende könnten wenige Stimmen in einzelnen Bundesstaaten darüber entscheiden, wer die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Biden antritt. Ergebnisse aus ersten Bundesstaaten werden erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erwartet. Es ist aber fraglich, ob die US-Fernsehsender dann schon einen Gesamtsieger ausrufen werden. Harris wäre bei einem Sieg die erste Frau an der Spitze der Vereinigten Staaten. Bei einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus befürchten Kritiker, dass er der US-Demokratie schweren Schaden zufügen könnte. Harris und Trump treten zuvor ein letztes Mal vor der Wahl in den als entscheidend geltenden sogenannten "Swing States" auf, darunter in Pennsylvania und North Carolina.

Weitere Entscheidungen am Super-Wahltag

Die Wähler in den USA entscheiden außer über die Präsidentschaft auch über die künftigen Machtverhältnisse im Kongress. Neu gewählt werden die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 34 der hundert Senatoren. Im Senat verfügen derzeit die Demokraten über eine dünne Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen. Die Umfragen deuten darauf hin, dass sie diese Mehrheit an die Republikaner verlieren könnten.

Im Repräsentantenhaus haben derzeit die Republikaner die Mehrheit. Hier wird ein knapper Ausgang erwartet. Die Machtverteilung in den beiden Kongresskammern entscheidet darüber, inwieweit der Präsident oder die Präsidentin die Regierungsvorhaben ohne größere Widerstände umsetzen kann.

Zudem wird in elf der 50 Bundesstaaten auch ein neuer Gouverneur gewählt. In zehn Bundesstaaten finden darüber hinaus Referenden zum Abtreibungsrecht statt.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.