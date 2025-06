SPD-Politiker aus dem linken Lager fordern eine Wende in der Außen- und Verteidigungspolitik. (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

In einem als "Manifest" bezeichneten Dokument, das dem Magazin "Stern" vorliegt, dringen die Verfasser auf Gespräche mit Russland und auf einen Stopp der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Unterzeichner sind unter anderem der ehemalige Fraktionsvorsitzende Mützenich, der Außenpolitiker Stegner, der frühere Parteivorsitzende Walter-Borjans sowie der frühere Bundesfinanzminister Eichel. In Deutschland und in den meisten europäischen Staaten hätten sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie suchten, heißt es in dem Dokument. Kritik üben die Verfasser auch an der geplanten massiven Aufstockung der Verteidigungsausgaben.

Die Forderungen weichen vom Kurs der Bundesregierung und der SPD-Führung ab.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.