Sie waren auch in diesem Jahr wieder eifrig unterwegs. In Kirchen und Konzertsälen, Jazzclubs und im Deutschlandfunk Kammermusiksaal haben hochspezialisierte Aufnahmeteams Mikrofone und Mischpulte, Kabel, Kopfhörer und Lautsprecher in Position gebracht. Aufgenommen haben sie vollendeten a-cappella-Gesang und barocke Orchestermusik, berühmte Klassiker und überraschend Zeitgenössisches, internationale Jazzensembles, bekannte Dirigenten, namhafte Solisten und junge Hochbegabte. In der Radiobescherung lassen wir das Jahr musikalisch Revue passieren. Wir stellen Ihnen einige neue Deutschlandfunk-Produktionen vor und begleiten Sie mit weihnachtlichen Klängen an Heiligabend.