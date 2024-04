Italiens Rundfunk Rai

Die strategischen Attacken der Populisten

Wie in andern europäischen Ländern steht auch in Italien der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Druck. Nun will die neue Regierung Journalistinnen und Journalisten "erfassen" und den Sender Rai zu einem "italienischen Netflix" umbauen.