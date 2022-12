Staatsfeindliche Allianz

Die Bewegung der "Reichsbürger" gibt es seit den 1980er-Jahren. Sie erkennt die Bundesrepublik Deutschland nicht als legitimen und souveränen Staat an, lehnt ihre demokratische Struktur ab und weigert sich daher auch, Steuern zu zahlen. Sie akzeptiert staatliche Vertreter nicht und lehnt sich teilweise gewaltsam gegen sie auf.

Einige Anhänger behaupten, dass das Deutsche Kaiserreich mit seinen früheren Grenzgebieten fortbestehe und dessen Verfassung weiterhin Gültigkeit besitze. Sie glauben daran, dass im Geheimen die Alliierten noch immer Besatzer Deutschlands seien.

Bei den "Reichsbürgern" handelt sich um eine heterogene Allianz von Einzelpersonen - darunter Adelige, Rechtsextreme, Ärzte, Unternehmer - und anderer zum Teil konkurrierender Gruppierungen. Die Anhänger dieser Gruppierung sind nicht einheitlich organisiert und unterscheiden sich auch in ihren ideologischen Vorstellungen. Die "Selbstverwalter" zum Beispiel gehen nicht von dem Fortbestehen des Deutschen Reichs aus.

In den vergangenen Jahren ist die "Reichsbürger"-Szene immer weiter gewachsen. Die Verfassungsschutzbehörden schätzen in ihrem Bericht von 2021 die Zahl der Anhänger der "Reichsbürger" (zusammen mit den "Selbstverwaltern") auf 21.000 (Vorjahr: 20.000). Darunter seien rund 2.100 gewaltbereit. Ein Gegenstück zum deutschen "Reichsbürger"- und "Selbstverwalter"-Milieu sind in den USA die "Sovereign Citizen", eine teils bewaffnete verschwörungsgläubige Bewegung, die der Regierung ihre Legitimierung abspricht und mit pseudojuristischen Argumenten die Zahlung von Steuern oder Bußgeldern verweigert. Ähnliche Bewegungen des sogenannten Souveränismus gibt es in anderen Ländern.