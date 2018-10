Reparationskosten für Griechenland "Die Menschen müssen entschädigt werden"

In der Diskussion um Entschädigungszahlungen an Griechenland hat sich Linken-Politiker Gregor Gysi gegen Reparationszahlungen für Kriegsschäden ausgesprochen. Er forderte jedoch im Dlf, dass Opfer des Naziregimes entschädigt werden. "Für solche Entschädigungen haben wir auch in anderen Fällen Lösungen gefunden."

Gregor Gysi im Gespräch mit Dirk-Oliver Heckmann

