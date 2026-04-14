Mineralölsteuer

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Fahimi räumte ein, dass schnelle Instrumente nie zielgenau seien. Wichtig sei, dass die Bundesregierung nicht nur in der Logik der Krise Politik mache. Deutschland benötige systemische Veränderungen, die die Menschen nachhaltig entlasteten.

Arbeitgeber fordern genug Zeit für geplante Prämie

Außer der Absenkung der Energiesteuer plant die Koalition, Arbeitgebern zu ermöglichen, ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei eine Prämie zu zahlen. Vorgesehen sind bis zu 1.000 Euro.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, erklärte, für eine solche Zahlung brauche es ein ausreichend großes Zeitfenster, um Vereinbarungen im Rahmen von Tarifverträgen zu treffen, sagte Hauptgeschäftsführer Kampeter. Zudem sei es unrealistisch davon auszugehen, dass alle Unternehmen die Prämie zahlen könnten. Dafür sei die Wirtschaftslage zu angespannt.

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Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.