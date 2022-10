Russlands Präsident Wladimir Putin (picture alliance / dpa / POOL / Gavriil Grigorov)

Vom Kreml installierte Statthalter in den Donbass-Regionen Donezk und Luhansk sowie in Cherson und Saporischschja haben erdrutschartige Siege bei den von zahlreichen Staaten scharf kritisierten Scheinreferenden verkündet. Dabei kontrolliert Moskau keines der vier Gebiete vollständig. Im Falle der Region Donezk etwa ist es nur gut die Hälfte des Territoriums.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Abstimmungen als "Farce" und kündigte an, die Ukraine werde ihre Bürger in den russisch besetzten Gebieten "verteidigen". Das betreffe auch die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte in einem Telefonat mit Selenskyj, dass Deutschland die Referenden in russisch besetzten Gebieten nicht akzeptieren werde. Scholz und Selenskyj hätten die militärische, politische und wirtschaftliche Lage der Ukraine sowie mögliche weitere Hilfen besprochen, so der Bundekanzler. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, die "gefälschten Ergebnisse" würden nicht anerkannt. Zudem kündigte er gemeinsam mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) weitere Sanktionen gegen Russland an.

Den in russischen Staatsmedien veröffentlichten Endergebnissen zufolge stimmte die Bevölkerung in Luhansk, Donesk, Saporischschja und Cherson mit zwischen 87 und gut 99 Prozent für einen Anschluss an Russland. Die Gebiete entsprechen zusammen grob der Fläche Portugals und würden 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes ausmachen. In einer Erklärung des Außenministeriums in Kiew hieß es, die Referenden seien null und nichtig. Man werde weiter für eine Befreiung des Territoriums kämpfen.

Nach dem Abschluss der Referenden in besetzten Teilen der Ukraine haben von der Regierung in Moskau unterstützte Regierungen dort um einen Anschluss an Russland gebeten. Der Verwalter von Luhansk, der Separatistenführer Leonid Pasetschnik, sagte am 28.9.2022, er habe Präsident Wladimir Putin entsprechend formell angerufen. Der Verwalter von Cherson, Wladimir Saludo, erklärte ebenfalls, er habe sich an Putin gewandt. Die Bewohner seiner Region hätten eine "historische Entscheidung" zugunsten Russlands getroffen, schrieb er auf Telegram. Die Ukraine und der Westen bezeichnen die Abstimmungen als Scheinreferenden und haben angekündigt, die Ergebnisse nicht anzuerkennen.

Nach Angaben von Kreml-Sprecher Peskow will Russland die Annexion der vier besetzten Gebiete bereits am 30. September vollziehen. Demnach sollen die Abkommen über die Aufnahme in die Russische Föderation bei einer Zeremonie im Kreml unterzeichnet werden. Dies werde in Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin geschehen, so Peskow. Zugleich betonte der Kremlsprecher, dass es sich dabei noch nicht um die Ansprache Putins vor der Föderationsversammlung handele, also den beiden Kammern des russischen Parlaments. Diese solle erst später stattfinden. Die beiden Kammern hatten zuvor angekündigt, am Montag und am Dienstag (3./4.10.2022) über die Annexionen zu entscheiden.

völkerrechtlich nicht anerkannt wird - Zu erwarten ist, dass ähnlich wie im Fall der von Russland 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim das Vorgehen Moskaus auch jetztnicht anerkannt wird - aus einer ganzen Reihe von Gründen . Die Ukraine und der Westen bezeichnen die Abstimmungen als Scheinreferenden und haben angekündigt, die Ergebnisse nicht anzuerkennen.

Männern in den besetzten Gebieten droht die Zwangsrekrutierung, so dass sie gegen die Ukraine kämpfen müssen. Geschehen ist dies bereits in Donezk und Luhansk. Ähnlich dürfte Russland nun mit Männern aus anderen besetzten Städten vorgehen.

Putin hatte vor Beginn der Scheinreferenden betont, dass die Gebiete danach komplett unter dem Schutz der Atommacht Russland stünden. Er hatte der Ukraine mit dem Einsatz "aller verfügbaren Mittel" gedroht, um Angriffe abzuwehren - und betonte, er bluffe nicht. Auch der ehemalige Präsident und jetzige Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, hatte mehrfach unverhohlen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Die USA haben Russland für den Fall vor "katastrophalen Folgen" gewarnt. Die USA und ihre Verbündeten würden darauf entschlossen reagieren.

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am 27.9.2022 bei einer Veranstaltung in Berlin, "Worte ernst zu nehmen, sie nicht von vornherein damit abzutun, sie seien nur ein Bluff, sondern sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung, sondern ein Ausweis politischer Klugheit - einer Klugheit, die dazu beiträgt, Handlungsspielräume zu erhalten oder, mindestens so wichtig, sogar neue zu erarbeiten."

Beobachter gehen davon aus, dass durch das russische Vorgehen Verhandlungen mit der Ukraine noch unwahrscheinlicher werden. Die Ukraine rief unterdessen EU, Nato und G7 dazu auf, den Druck auf Russland zu steigern, indem sie "harte neue Sanktionen" verhängten und die Militärhilfe für die Ukraine "bedeutend" erhöhten, erklärte das ukrainische Außenministerium. Konkret forderte das Ministerium Kampfjets, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie mit hoher Reichweite sowie Ausrüstung zur Luft- und Raketenabwehr.

Kiew appellierte zudem an "alle Staaten und internationalen Organisationen", die "illegalen Handlungen" des Kreml in besetzten Gebieten der Ukraine zu verurteilen und die Isolation Russlands zu verschärfen.

