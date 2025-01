Bundestag - Regierungserklärung von Kanzler Scholz (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Dies hätte eine fatale Signalwirkung an andere Staaten. Scholz warf CDU-Chef Merz vor, die Unterstützung von Rechtsextremen in Kauf zu nehmen. Das sei ein unverzeihlicher Fehler. Der Kanzler warf Merz zudem Wortbruch in Bezug auf die generelle Ablehnung der Zusammenarbeit mit der AfD vor.

Der Kanzler räumte Defizite bei der Anwendung bestehender Gesetzen ein. Die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg hätten verhindert werden können. Der SPD-Politiker betonte in einer Regierungserklärung, das Recht auf Asyl sei ein fester Bestandteil der deutschen Rechts- und Werteordnung. Daran dürfe nicht gerüttelt werden.

Nach der Regierungserklärung folgt eine 90-minütige Debatte mit namentlicher Abstimung. Der erste Antrag der Union sieht unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen vor. Ziel ist demnach, jeden Versuch einer illegalen Einreise zu vereiteln. Im zweiten Antrag geht es etwa um mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Es ist offen, welche Mehrheiten im Parlament zustandekommen

Zuvor hatte das Parlament der Opfer des Nationalsozialismus gedacht . Anlass war die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 80 Jahren. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete in einer Rede die Erinnerung an den Holocaust als Teil der deutschen Identität. Es dürfe kein Vergessen oder Verdrängen der Shoah geben, sagte Steinmeier. Das würde das Fundament der Demokratie erschüttern.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.