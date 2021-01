Schutz vor dem Coronavirus Was man über FFP2-Masken wissen muss

FFP2-Masken bieten einen besseren Schutz als Alltagsmasken oder OP-Masken - wenn sie richtig getragen werden (imago images | Eibner)

Wissenschaftler fordern in der Corona-Pandemie schon lange das Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Raum. Der Bund unterstützt deshalb nun noch mehr Menschen aus Risikogruppen bei der Anschaffung. Schutz bieten aber auch FFP2-Masken nur, wenn sie richtig getragen werden.

In Deutschland hat mit Bayern das erste Bundesland das Tragen von Mund-Nase-Masken der Schutzklasse FFP2 (FFP steht für "filtering face piece") in vielen Bereichen verpflichtend angeordnet. Andere Bundesländer könnten folgen. 34,1 Millionen Menschen aus Corona-Risikogruppen sollen nun weitere Gutscheine für vom Bund finanzierte FFP2-Masken bekommen. Der Bedarf wird also steigen.

Gibt es genug FFP2-Masken?

Inzwischen ja. Zu Beginn der Pandemie waren FFP2-Masken Mangelware. Um sich von globalen Lieferketten unabhängig zu machen, hat die Bundesregierung mit Fördermitteln von insgesamt 100 Millionen Euro Unternehmen unterstützt, die in die Maskenproduktion einsteigen wollten. Mittlerweile läuft die Produktion auch in Deutschland – es gibt also keinen Engpass mehr, betont Philip Jongebloed vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie in Aachen. Das Institut hat deutsche Unternehmen bei der technischen Realisierung von Anlagen für die Maskenherstellung unterstützt. Die neue nationale Produktion mache Deutschland unabhängig von anderen Märkten. Sie trage auch dazu bei, dass man in Krisenzeiten eine Grundversorgung erreichen könne.

Unterscheiden sich Masken aus deutscher Produktion von denjenigen aus Nicht-EU-Staaten?

Sofern die FFP2-Masken zertifiziert sind und die gültigen Kennzeichnungen haben, gibt es keine Qualitätsunterschiede. Lediglich in der Machart könne man bei einigen Produkten Unterschiede feststellen, sagt Jongebloed. Firmen in Deutschland und der EU versuchten die Masken in der Regel hochautomatisiert herzustellen. Das sei in einigen Nicht-EU-Ländern nicht immer der Fall.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Was ist beim Tragen von FFP2-Masken zu beachten?

Ganz wichtig: Die Maske muss so eng wie möglich anliegen, sagt Jongebloed. Viele seien bei der Handhabung nachlässig, auch um eine leichtere Atmung zu ermöglichen. "Genau das ist der falsche Weg", so der Experte. Es sei wichtig, durch das Vlies zu atmen, auch wenn der Widerstand so größer sei. Verbraucher sind auf der sicheren Seite, wenn sie den Nasenbügel möglichst dicht anlegen.

Wer erhält zukünftig Gutscheine für FFP2-Masken?

Der Bund will mehr Menschen aus Risikogruppen schützen. In einem ersten Schritt gab es für diese Gruppe im Dezember bereits drei FFP2-Masken gratis in der Apotheke. Nun soll es in den nächsten Tagen weitere Gutscheine für gut 34 Millionen Bürgerinnen und Bürger geben – und zwar zweimal je sechs Masken mit einem Eigenanteil von zwei Euro pro Gutschein.

Ursprünglich sollten lediglich 27 Millionen Menschen die vergünstigen FFP2-Masken erhalten. Ein Abgleich mit Versichertendaten der Krankenkassen ergab sich dann aber eine höhere. Zu den Berechtigten gehören Menschen über 60 Jahre und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen wie Asthma oder Diabetes, sagt Frank Eickmann, Sprecher des Landesapothekenverbandes Baden-Württemberg. Alle bezugsberechtigten Personen erhielten von ihrer Krankenkasse, unabhängig ob gesetzlich oder privat, Bezugsgutscheine per Post.

Sind neben FFP2 auch Masken mit anderer Kennzeichnung zulässig?

Mund-Nase-Masken der Schutzklasse FFP2 haben in anderen Ländern anderen Kennzeichnung. Als gleichwertig zum FFP2-Standard gelten Masken mit folgenden Kennzeichnungen:

- N95 aus den USA oder Kanada

- P2 aus Australien oder Neuseeland

- KN 95 aus China