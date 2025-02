Israel und Hamas

Phase eins der Waffenruhe war am 19. Januar nach langwierigen Verhandlungen in Kraft getreten. Die Vereinbarung sah vor, dass die Hamas 33 Geiseln, darunter acht Leichen, im Austausch gegen insgesamt fast 2.000 palästinensische Gefangene aushändigt. Sie wurde mit dem jüngsten Austausch erfüllt. Am Mittwochabend übergab die Hamas vier tote Israelis an das Rote Kreuz, die dann nach Israel gebracht und identifiziert wurden. Im Gegenzug ließ Israel am Donnerstag mehr als 600 Gefangene frei, was die Hamas bestätigte.