Das Gebiet um die Stadt Pokrowsk sei dabei weiterhin am stärksten gefährdet, sagte Selenskyj in Kiew. Russland habe in der Region bis zu 100.000 Soldaten zusammengezogen und plane in jedem Fall einen Vorstoß. Pokrowsk ist seit Monaten umkämpft und gilt als strategisch wichtig.

Die ukrainischen Behörden meldeten zudem neue russische Luftangriffe. In Saporischschja seien ein Mensch getötet und mindestens 24 verletzt worden.

Im Zentrum der Angriffe habe die Region Dnipropetrowsk gestanden.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben erneut zwei Raffinerien in Russland angegriffen. Sowohl in der Anlage in Krasnodar als auch in Syran sei ein Brand ausgebrochen, hieß es.

