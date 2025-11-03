Nach Äußerungen von Wadephul

Der SPD-Innenpolitiker Helge Lindh (picture alliance / dts-Agentur)

Er halte es für falsch zu sagen, dass nun rasch tausende Menschen abgeschoben werden sollten. Vielmehr sei es die Aufgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, professionelle Überprüfungen vorzunehmen.

Abschiebungen im Koalitionsvertrag festgelegt

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass wieder nach Syrien und Afghanistan abgeschoben werden soll. Außenminister Wadephul erklärte zuletzt aber nach einem Besuch in Syrien, es werde angesichts der Zerstörungen dort wohl noch dauern, bis eine große Zahl von Flüchtlingen in ihre Heimat zurückkehre.

