Verfassungsrichterwahl

Am Abend hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch betont, dass seine Partei an der Nominierung von Brosius-Gersdorf festhalten werde. Derweil zeigte sich Kanzleramtschef Frei optimistisch, dass die schwarz-rote Koalition noch zu einer Einigung kommt. Er sei sicher, dass die Koalitionsfraktionen über den Sommer eine tragfähige Lösung finden würden, sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Wahl von Verfassungsrichtern liege "in der Sphäre des Parlaments". Gestern war die Wahl von drei neuen Richtern für das Bundesverfassungsgericht kurzfristig vertagt worden. Teile der Union hatten inhaltliche Vorbehalte gegen die von der SPD vorgeschlagenen Kandidatin Brosius-Gersdorf geäußert.

Ex-Verfassungsrichter Müller kritisiert Unionsparteien

Der ehemalige CDU-Spitzenpolitiker und spätere Verfassungsrichter Müller warf der Union Führungsversagen vor. Vorbehalte gegen Kandidaten für das Gericht in Karlsruhe seien zwar nichts neues, sagte der frühere Ministerpräsident des Saarlands der "Süddeutschen Zeitung". Bisher seien Differenzen unter den Parteien aber stets im Vorfeld der Wahl geklärt worden. Der Vorgang dokumentiere, dass man in der politische Mitte zunehmend unfähig werde, andere Meinungen auszuhalten.

