Verfassungsrichterwahl

SPD will Brosius-Gersdorf von Unionsfraktion befragen lassen - Kanzleamtschef Frei (CDU) erwartet "tragfähige Lösung über den Sommer"

Im Konflikt um die Wahl neuer Verfassungsrichter schlägt die SPD der Unionsfraktion eine persönlichte Vorstellung der umstrittenen Kandidatin Brosius-Gersdorf vor. Die Juristin sei bereit, sich den Fragen der Abgeordneten von CDU und CSU zu stellen, um deren Bedenken auszuräumen, schreibt die "Bild am Sonntag". Am Abend hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch betont, dass seine Partei an der Nominierung von Brosius-Gersdorf festhalten werde.