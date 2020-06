Nach dem neuerlichen Fall von schwerem Kindesmissbrauch in Deutschland, wird der Streit um die rechtlichen und politischen Konsequenzen immer schärfer – und spaltet die Große Koalition in Berlin. Das CDU-Präsidium fordert eine Strafverschärfung bei Kindesmissbrauch sowie dem Besitz und der Verbreitung sogenannter Kinderpornografie. Diese Straftaten sollen künftig strafrechtlich nicht nur als Vergehen, sondern als Verbrechen behandelt werden, was eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bedeuten würden.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD hält dagegen, dass der "pauschale Ruf" nach einer Strafrechtsverschärfung nicht weiter führe. Wichtiger sei es , den Ermittlern mehr Möglichkeiten zu geben und sie gut auszustatten. In besonders schweren Fällen ist bei Kindesmissbrauch derzeit eine Höchststrafe von 15 Jahren möglich, zudem können Gerichte eine anschließende Sicherheitsverwahrung verhängen.

(imago images / imagebroker)Online-Chats und -Spiele als Einfallstor für sexuellen Missbrauch

In der Quarantäne verbringen viele Kinder mehr Zeit vor Handys und Konsolen. Das macht sie zum leichten Ziel für Cybergrooming. Bislang ist der sexuelle Missbrauch im Netz schwer zu bekämpfen – nun wird eine Gesetzesreform angestrebt.

Er habe kein Verständnis dafür, dass sich Lambrecht als Justizminister gegen eine Verschärfung des Strafrechts bei Kindesmissbrauch stelle, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak im Dlf-Interview. Die Justizministerin müsse den Weg frei machen, "dass wir den sexuellen Missbrauch von Kindern zum Verbrechen erklären", forderte er. Die Verschärfung könne eine Möglichkeit von vielen verschiedenen sein, um gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch an Kindern vorzugehen, betonte Ziemiak. Weitere seien die Möglichkeit der Vorratsdatenspeicherung sowie die Verbesserung von Prävention, beispielsweise durch eine bessere Unterstützung der Jugendämter.

Lesen Sie das komplette Interview in Kürze hier.