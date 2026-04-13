Krieg im Nahen Osten

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA / CQ-Roll Call)

Trump sagte in Washington, er habe einen Anruf aus Teheran erhalten, in dem Einigungsbereitschaft signalisiert worden sei. Aus dem Iran sind entsprechende öffentliche Äußerungen bisher nicht bekannt.

Inzwischen trat nach Darstellung des US-Präsidenten eine Teil-Blockade der Straße von Hormus in Kraft. Trump schrieb auf seiner Online-Plattform, US-Streitkräfte würden kleine Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden ausschalten, sollten diese sich nähern. Es werde dasselbe Raketensystem eingesetzt, das auch gegen Boote von mutmaßlichen Drogendealern vor der venezolanischen Küste genutzt worden sei. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando hatte zuvor mitgeteilt, iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman dürften nicht mehr angelaufen werden. Die Durchfahrt von Schiffen ohne iranischen Ziel- oder Startpunkt werde nicht beeinträchtigt. Die USA wollen so den Iran von Einnahmen aus Ölexporten abschneiden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.