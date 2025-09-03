Südkaribik

Der Angriff sei in internationalen Gewässern erfolgt. Trump sprach von "Terroristen" sowie von einer "Warnung" an alle, die Drogen in die USA bringen wollten.
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela spitzt sich seit Wochen zu. Mitte August hatten die USA mehrere Kriegsschiffe vor die Küste des südamerikanischen Landes entsandt. Sie sollten dort illegale Drogentransporte abfangen, hieß es. Das US-Justizministerium wirft dem linksnationalistischen Machthaber Maduro vor, ein Drogenkartell anzuführen. Es soll hunderte Tonnen Drogen in die Vereinigten Staaten geschmuggelt haben. Die US-Regierung hat ein Kopfgeld auf Maduro ausgesetzt.
