Südkaribik
Trump: Elf Tote bei Angriff von US-Militär auf Schiff von Drogenschmugglern aus Venezuela

Bei einem Angriff des US-Militärs auf ein Schmugglerschiff in der Südkaribik sind nach Angaben von US-Präsident Trump elf Menschen getötet worden. Trump teilte mit, das Schiff sei mit Drogen beladen gewesen und von dem venezolanischen Kartell Tren de Aragua betrieben worden. Den Angaben zufolge sollten mit dem Schiff illegale Betäubungsmittel in die USA gebracht werden.

    US-Präsident Donald Trump schaut während einer Pressekonferenz in Alaska, wo er sich mit dem russischen Präsidenten Putin traf, ernst in die Kamera.
    US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Gavriil Grigorov)
    Der Angriff sei in internationalen Gewässern erfolgt. Trump sprach von "Terroristen" sowie von einer "Warnung" an alle, die Drogen in die USA bringen wollten.
    Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela spitzt sich seit Wochen zu. Mitte August hatten die USA mehrere Kriegsschiffe vor die Küste des südamerikanischen Landes entsandt. Sie sollten dort illegale Drogentransporte abfangen, hieß es. Das US-Justizministerium wirft dem linksnationalistischen Machthaber Maduro vor, ein Drogenkartell anzuführen. Es soll hunderte Tonnen Drogen in die Vereinigten Staaten geschmuggelt haben. Die US-Regierung hat ein Kopfgeld auf Maduro ausgesetzt.
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.