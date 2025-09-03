Südkaribik

Trump: Elf Tote bei Angriff von US-Militär auf Schiff von Drogenschmugglern aus Venezuela

Bei einem Angriff des US-Militärs auf ein Schmugglerschiff in der Südkaribik sind nach Angaben von US-Präsident Trump elf Menschen getötet worden. Trump teilte mit, das Schiff sei mit Drogen beladen gewesen und von dem venezolanischen Kartell Tren de Aragua betrieben worden. Den Angaben zufolge sollten mit dem Schiff illegale Betäubungsmittel in die USA gebracht werden.