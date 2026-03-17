Iran-Krieg

Die USA seien von den meisten Verbündeten darüber informiert worden, dass sie sich nicht daran beteiligen wollten, sagte Trump in Washington. Er bezeichnete die Entscheidung als dummen Fehler. Die Haltung der Allianz sei unverständlich. Trump sagte weiter, er habe gedacht, dass Europa etwa Minenräumboote entsenden würde. Unterstützung gab es hingegen laut Trump von Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain.
Ursprünglich hatte Trump erklärt, viele Länder würden sich an der Absicherung der Straße von Hormus beteiligen. Er hoffe auch auf China, Frankreich, Japan, Südkorea und Großbritannien, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Keines dieser Länder machte ihm jedoch eine Zusage. Auch Bundeskanzler Merz hatte einen möglichen Einsatz der Bundeswehr abgelehnt. Die NATO sei ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis, sagte Merz.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.