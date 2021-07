Welche Hilfsprogramme soll es geben?

Der Bund hat nach der Hochwasserkatastrophe der vergangenen Woche eine Soforthilfe für die Menschen in den betroffenen Orten und Regionen beschlossen. Dabei soll es vor allem um schnelle Unterstützung für die unmittelbar Betroffenen gehen.

Außerdem ist ein milliardenschwerer Aufbaufonds für zerstörte Infrastruktur geplant. Der Aufbau werde Jahre in Anspruch nehmen, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Diese Mittel sollen der Reparatur und Wiederherstellung unter anderem von Bahngleisen, Straßen und Strom- und Gasleitungen dienen.

Von der Hochwasserkatastrophe sind auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer betroffen, die bereits in Folge der Corona-Pandemie schwere Einbußen hinnehmen mussten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will daher bei den geplanten Hochwasserhilfen erstmals auch eine Überbrückung von Umsatzausfällen für Unternehmen möglich machen: "Wir haben eine wichtige Verbesserung im Vergleich zu den letzten Hochwasserlagen, dass wir ausdrücklich auch die Überbrückung von Umsatzausfällen und ähnlichen Notlagen möglich machen", sagte Peter Altmaier im Deutschlandfunk.

(dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): "Am Geld wird es nicht scheitern"

Wirtschaftsminister Peter Altmaier will bei den geplanten Hochwasserhilfen auch eine Überbrückung von Umsatzausfällen möglich machen.



Welche Summen werden bereitgestellt?

Insgesamt wird zunächst von einem Bedarf von 400 Millionen Euro für Soforthilfen ausgegangen. Das teilte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach dem entsprechenden Kabinettsbeschluss am 21.07.2021 mit. Die Summe soll demnach hälftig zwischen Bund und den betroffenen Ländern geteilt werden – auch wenn sie letztlich höher ausfallen sollte: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) machte deutlich, der Bund werde bei Bedarf auch mehr Geld zur Verfügung stellen.

Für die Höhe des Aufbaufonds wurden noch keine Summen genannt, vielmehr soll zunächst in Bund-Länder-Gesprächen der Bedarf abgeschätzt werden, wenn das Ausmaß der Schäden besser absehbar ist. Der Bund werde auch in diesem Fall die Hälfte davon zur Verfügung stellen.

Aufgrund der Erfahrungen aus der Flutkatastophe von 2013 werden für das Aufbauprogramm wohl Milliardenbeträge notwendig sein: Der Hilfsfonds 2013 von Bund und Ländern hatte eine Höhe von rund acht Milliarden Euro, um den Wiederaufbau nach dem damaligen Hochwasser zu finanzieren.

Zur Finanzierung sagte Olaf Scholz, es gehe zwar um große Summen, sie seien aber gemessen am Haushaltsvolumen nicht so dramatisch: "Wir werden das bewältigen können", so der Finanzminister.

Bayern stellt 50 Millionen Euro Soforthilfe für Betroffene der Unwetterkatastrophe bereit. Das Kabinett hat ein entsprechendes Hilfspaket beschlossen, durch das Privathaushalte bis zu 5.000 Euro Soforthilfe bekommen können. Auch Unternehmer können unterstützt werden.

Nordrhein-Westfalen stellt den Betroffenen Soforthilfen in einer Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das habe das Kabinett in einer Sondersitzung beschlossen, teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf mit. Mit dem Geld und den zugesagten Mitteln des Bundes sorge man für schnelle Hilfen für die besonders von der Notlage betroffenen Bürger, Unternehmen, Landwirte und Kommunen.

Auch mehrere andere Bundesländer – nicht nur die vom Hochwasser betroffenen – beteiligen sich an Hilfen.

Wie schnell sollen die Hilfsgelder ausgezahlt werden?

Anders als bei den Corona-Hilfen, bei deren Auszahlung es zum Teil beträchliche Verzögerungen gab, sollen die Soforthilfen für Flutopfer unbürokratisch organisiert werden. Die Formulare sollten noch in dieser Woche fertig werden, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Kanzlerin Angela Merkel sagte, die Auszahlung sei über die Städte und Kreise geplant. Sie hoffe, "dass das eine Sache von Tagen ist".

Mit dem Wiederaufbau solle jetzt sofort begonnen werden, sagte Finanzminister Olaf Scholz: "Es gibt also nichts, womit man zögern muss. Die Zusage, die wir jetzt geben wollen, ist, dass diese Aufbauhilfe gleich beginnen kann."

Für das Aufbauprogramm für zerstörte Infrastruktur geht man dagegen von einem längeren Zeitraum aus: Dieser Wiederaufbau wird viele Jahre dauern – und die Hilfszahlungen werden wohl auch die künftige Bundesregierung beschäftigen.

(pa/dpa/Harald Tittel)Wie der Städtebau auf die steigende Unwettergefahr reagieren kann

Ausmaß und Folgen des Starkregens in Deutschland haben überrascht. Wie lassen sich solche Unwetter besser vorhersagen und Risiken durch Überschemmungen reduzieren?

Wer verteilt die Hilfsgelder?

Zur Umsetzung der Hilfsmaßnahmen will der Bund demnach zeitnah Absprachen mit den Ländern treffen, die Auszahlungen organisieren sollen. Denn die Länder können präziser beurteilen, was vor Ort gebraucht wird und welche Kommunen und Landkreise besonders betroffen sind. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel wird es dennoch eine Art Koordinierungsrunde mit Staatssekretärinnen und Staatssekretären auf Bundesebene geben, in der der Bedarf einzelner Bereiche, etwa Verkehr oder Landwirtschaft, geklärt werden soll.

Welche Unterstützung bietet der Europäische Solidaritätsfonds?

Seit 2002 hilft der Europäische Solidaritätsfonds den Mitgliedsstaaten dabei, mit den Folgen schwerer Naturkatastrophen fertig zu werden.

Geld aus dem Hilfsfonds kann beispielsweise beantragt werden, um zerstörte Energieversorgung oder Wasserleitungen wiederherzustellen oder Telefonleitungen zu reparieren. Außerdem unterstützt die EU die Bereitstellung von Notunterkünften, medizinischer Versorgung, Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten und den Schutz des Kulturerbes.

Der Fonds ist dabei auf solche Schäden beschränkt, für die es keine Versicherung gibt. In diesem Jahr stehen rund 600 Millionen Euro bereit, dazu kommt Geld aus dem Vorjahr, das nicht abgerufen wurde.

Um die Gelder beantragen zu können, müssen die Schäden eine bestimmte Grenze übersteigen. Für Deutschland liegt diese Schwelle bei 3,6 Milliarden Euro. Die Hilfsgelder richten sich nach den tatsächlichen Kosten: Würde die Bundesregierung beispielsweise als Folge der Hochwasserkatastrophe einen Schaden von sechs Milliarden Euro melden, könnte sie mit einem Zuschuss von rund 230 Millionen rechnen. Der Antrag muss spätestens zwölf Wochen nach dem Unglück in Brüssel eingehen und wird dann von der EU-Kommission geprüft. Gibt diese grünes Licht, müssen noch das Europaparlament und der Rat der Europäischen Union zustimmen. Das Verfahren kann sich also über Monate hinziehen.

(Quellen: Katharina Hamberger, dpa, Stephan Überbach)