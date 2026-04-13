Die Straße von Hormus (picture alliance / Andre M. Chang)

Der Iran hatte im Gegenzug mit Angriffen auf Häfen in den Golfstaaten gedroht. Trump schrieb zuletzt auf seiner Online-Plattform, man werde kleine Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden ausschalten, sollten sich diese der Seeblockade nähern. Dabei werde das US-Militär genau so agieren wie bei den Einsätzen im Pazifik und in der Karibik. - Dort haben die USA Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler versenkt und dabei mehr als 100 Menschen getötet.

Trump will mit der Blockade der Straße von Hormus verhindern, dass der Iran Gebühren für die Durchfahrt verlangt. Außerdem soll das Land von möglichen Öleinnahmen abgeschnitten werden.

Washington erhöht damit den Druck auf Teheran, nachdem die Gespräche über ein mögliches Ende des Krieges ohne Ergebnis geblieben waren.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.