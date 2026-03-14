Iran-Krieg

Kharg gilt als wirtschaftliche Lebensader des Irans. (picture alliance / AA / Fatemeh Bahrami)

Es seien militärische Ziele zerstört worden, teilte Präsident Trump mit. Er drohte damit, auch die Ölinfrastruktur ins Visier zu nehmen, sollte der Iran den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus weiter behindern. Die Streitkräfte des Irans drohten wiederum, jeder Angriff auf die Öl- und Energieinfrastruktur des Landes werde zu Angriffen auf die Energieinfrastruktur von Ölkonzernen führen, die mit den USA in der Region kooperierten. Analysten warnten, wenn man die Infrastruktur von Kharg ausschalte, nehme man zwei Millionen Barrel pro Tag für immer vom Markt. Über die Insel werden 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt.

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Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.