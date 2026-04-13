Krieg im Nahen Osten

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA / CQ-Roll Call)

Trotz der ergebnislosen Gespräche zwischen den USA und dem Iran am Wochenende gibt es nach den Worten von Präsident Trump weiterhin Kontakt zwischen den beiden Kriegsparteien. Trump sagte in Washington, er habe einen Anruf aus Teheran erhalten, in dem Einigungsbereitschaft signalisiert worden sei. Aus dem Iran sind entsprechende öffentliche Äußerungen bisher nicht bekannt.

USA und Iran drohen sich gegenseitig

Unterdessen drohten sich beide Seiten öffentlich. Trump schrieb auf seiner Online-Plattform, US-Streitkräfte würden kleine Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden ausschalten, sollten diese sich der Straße von Hormus nähern. Ein iranischer Militärsprecher bezeichnete die Teil-Blockade als "illegale Maßnahme" und "Akt der Piraterie". Er drohte damit, der Iran werde Häfen benachbarter Golfstaaten angreifen.

Erste Tanker sind nach Auswertungen des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic wegen der US-Blockade in der Straße von Hormus wieder abgedreht. Einer der Tanker sei von den Vereinigten Arabischen Emirate aus in Richtung China unterwegs gewesen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.