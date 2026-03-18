Iran-Krieg

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert). (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Sie seien 2,3 Tonnen schwer gewesen und entlang der Küste nahe der strategisch wichtigen Meerenge eingesetzt worden. Während des Zwölf-Tage-Krieges im vergangenen Juni hatten die Amerikaner bereits bunkerbrechende Bomben gegen iranische Atomanlagen eingesetzt. Auch der Iran setzte seinen Beschuss fort. In Israel in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv wurden mindestens zwei Menschen getötet. Zudem wurde der Bahnhof Savidor beschädigt und der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. An mehreren Orten des Landes lösten die iranischen Angriffe Brände aus. Auch die Golfstaaten werden weiterhin vom Iran attackiert.

Gestern hatte das islamistische Regime in Teheran den Tod von Sicherheitschef Laridschani bestätigt. Laridschani galt als eine der zentralen Figuren im Machtapparat. Auch der Kommandeur der berüchtigten, paramilitärischen Basidsch-Miliz, Soleimani, wurde getötet.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.